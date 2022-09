 Olimpia Elbląg na kursie po awans? Obiecujący początek dał nadzieję

Olimpia Elbląg po udanym początku sezonu dała kibicom sporo nadziei na jeszcze lepsze czasy. Czy słusznie? Sprawdzamy sytuację i perspektywy klubu.

Olimpia Elbląg bardzo dawno nie grała wyżej niż w II lidze, a w ostatnich kilku sezonach było od niego dość daleko. W tym jednak po mocnym początku sezonu podopieczni zaledwie 30-letniego trenera Przemysława Gomułki szybko pojawili się wśród kandydatów do awansu.

Niespodziewana forma Olimpii

Olimpia przegrała pierwszy mecz w sezonie z Górnikiem Polkowice, a następnie… nastąpiła seria meczów bez porażki. Elblążanie w pokonanym polu zostawili m.in. Stomil Olsztyn, Znicz Pruszków czy Wisłę Puławy, a więc najważniejsze zespoły tej klasy rozgrywek. I choć do końcu eWinner II ligi jeszcze bardzo daleko, to już widać, że Olimpia nie jest łatwym rywalem dla nikogo.

Sytuacja jest zaskoczeniem nie tylko dla postronnych widzów, ale także dla kibiców z Elbląga. Zespół jeszcze niedawno był w rozsypce i bez trenera, a następnie bardzo szybko zaczął grać na wysokim poziomie. Zagadką jest utrzymanie tej formy w okresie kilku miesięcy, ale seria kilkunastu dobrych meczów musi świadczyć o tym, że dobra dyspozycja nie jest przypadkiem.

Przypomnijmy, że rozgrywki eWinner II ligi można obstawiać niemal u wszystkich legalnych bukmacherów w Polsce. Bogatą ofertę na te rozgrywki przygotował sponsor tytularny eWinner, ale ogrom zakładów można znaleźć także u innych bukmacherów. Analizę ich ofert oraz potencjalne zagrożenia z obstawiania zakładów można znaleźć na stronie Probukmacher.pl. Warto bowiem pamiętać, że to hazard i grozi utratą pieniędzy. Dodatkowo gra u bukmacherów bez odpowiedniej licencji Ministerstwa Finansów jest w Polsce nielegalna.

Niemal historyczny awans

Przypomnijmy też, że awans do Fortuna I ligi byłby niemal historycznym sukcesem Olimpii Elbląg. Klub grał tam co prawda już przez dziewięć sezonów, ale po raz ostatni w latach 2011-12, a wcześniej jeszcze w XX wieku. Większość swojej historii Olimpia spędziła bowiem na trzeci poziomie rozgrywkowym, czasem spadając nawet szczebel niżej.

Jednocześnie elblążanie mają także sukces na historyczny sukces w Pucharze Polski. Dotąd bowiem największym sukcesem w tych rozgrywkach była 1/8 finału w… 1977 roku. To bardzo dawna historia, którą należałoby wymazać z klubowych annałów. Olimpia po wygranych z Garbarnią Kraków i Bałtykiem Gdynia w 1/16 finału zagra z będącym w zasięgu KKS-em 1925 Kalisz. Ewentualna wygrana oznaczałaby wyrównanie historycznego rezultatu w Pucharze Polski i szansę na nowy rekord.

Wydaje się, że kibice w Elblągu mają teraz dobre czasy. Drużyna cały czas gra w krajowym pucharze, a w lidze spisuje się bardzo dobrze. A to dopiero początek sezonu. Przy ewentualnym awansie do rozwiązania powstanie jednak bardzo ważna kwestia stadionu. Wydaje się bowiem, że obecnie nie spełnia on kryteriów licencyjnych Fortuna I ligi. To ewentualnie będą jednak niezwykle pozytywne zmartwienia.

Zdecydowanie zalecamy grę u podmiotów, które posiadają ustalone licencji Ministerstwa Finansów, ich pełną listę znajdziesz na stronie https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/zaklady-wzajemne-i-gry-hazardowe-przez-internet/. Pamiętaj, że gra u bukmachera jest wyłącznie dla osób pełnoletnich od 18 lat i związana jest z ryzykiem. Zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia – skontaktuj się z instytucjami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego.