Olimpia II przed kolejnym sparingiem

Na wznowienie rozgrywek forBet IV ligi musimy jeszcze poczekać, obecnie trwają przygotowania i budowanie odpowiedniej formy na rundę rewanżową. Rezerwy Olimpii systematycznie rozgrywają testy i podobnie będzie w najbliższy weekend.

Przeciwnikiem będzie ponownie Powiśle Dzierzgoń z tą różnicą, że tym razem Olimpia II zmierzy się z rezerwami drużyny z Pomorza. Przed tygodniem, 29 lutego, Powiśle wygrało 4:1, ale mimo porażki pojawiły się aspekty pozytywne, przede wszystkim względem kadry żółto-biało-niebieskich.

- Wróciło do na dwóch zawodników: Zaleski oraz Kulesz i na pewno będą wzmocnieniami zespołu. Piotrek wywalczył miejsce w trzecioligowym Gromie Nowy Staw, więc liczę że będzie mocnym punktem drużyny. Jest również sporo ciekawych chłopaków w juniorze młodszym i jeśli będzie taka możliwość to sukcesywnie będziemy ich wkomponowywać w zespół. - poinformował trener Olimpii II Szymon Waga.

Powiśle II Dzierzgoń na co dzień rywalizuje w klasie okręgowej grupy: Gdańsk II. Po rundzie jesiennej zajmuje 4. miejsce w tabeli, z dorobkiem 25 punktów. W składzie Powiśla II występuje kilku piłkarzy w przeszłości związanych z Olimpią Elbląg m.in.: Tomasz Sambor, Tomasz Wiercioch, Krzysztof Wierzba, Daniel Ciesielski, Łukasz Laskowski czy chociażby Michał Tomczyk.

- Póki co wszystko przebiega zgodnie z planem, Nasza sytuacja kadrowa uległa polepszeniu, bo na początku okresu nie było nas dużo i to jest powód do zadowolenia. Jeśli chodzi o ostatnie mecze to mimo dwóch porażek pod względem piłkarskim byliśmy równorzędnym przeciwnikiem, cały czas pracujemy nad wyeliminowaniem pojawiających się błędów. - dodał trener Waga.

Olimpia II Elbląg - Powiśle II Dzierzgoń w sobotę, 7 marca, godz. 16. na stadionie przy ul. Skrzydlatej 1a.

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl