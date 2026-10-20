Olimpia ponownie zaprasza między słupki

We wrześniu sprawdzili refleks, popracowali nad techniką i przekonali się, że bramkarskie rzemiosło wymaga czegoś więcej niż efektownych parad. Pierwszy otwarty trening bramkarski Olimpii Elbląg przyciągnął sporą grupę uczestników, dlatego Akademia postanowiła powtórzyć inicjatywę. W środę, 21 października, na boisku ponownie pojawią się bramkarze, niezależnie od wieku, doświadczenia i klubowej przynależności.

Wrześniowe zajęcia przy ul. Moniuszki 29 były okazją do sprawdzenia umiejętności pod okiem klubowych szkoleniowców. Uczestnicy pracowali nad techniką, bronili strzały i mierzyli się z przygotowanymi ćwiczeniami. Organizatorzy po zakończeniu spotkania podkreślali zaangażowanie uczestników i zapowiedzieli kontynuację projektu.

Ostatnie zajęcia przygotowali Jarosław Talik, trener bramkarzy pierwszego zespołu Olimpii, oraz Adam Urbanowicz, pracujący z grupami młodzieżowymi. W inicjatywę zaangażowali się również bramkarze seniorskiej drużyny. Podczas kolejnego spotkania uczestnicy ponownie będą mogli trenować pod okiem obu szkoleniowców, a także wspólnie z Andrzejem Witanem, Marcinem Kossakowskim i Marcelem Bruszczakiem, golkiperami pierwszej drużyny Olimpii. Dla mniej doświadczonych zawodników będzie to okazja, żeby nie tylko poćwiczyć, ale również podpatrzeć, jak pracują bramkarze na co dzień rywalizujący w seniorskiej piłce.

Kolejne spotkanie nie jest przeznaczone wyłącznie dla uczestników pierwszego treningu. Organizatorzy zapraszają również nowych zawodników, w tym osoby dopiero rozpoczynające przygodę z bramkarstwem. Nie trzeba reprezentować Olimpii ani posiadać określonego doświadczenia. Można trenować w innym klubie, ale równie dobrze nie należeć do żadnego. Wiek także nie stanowi ograniczenia.

Drugi otwarty trening bramkarski odbędzie się w środę, 21 października, o godz. 16:00, na boisku przy ul. Skrzydlatej w Elblągu. Udział jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza Akademii Olimpii Elbląg (szczegóły: tutaj). Organizatorzy proszą o rejestrację, która pozwoli odpowiednio przygotować zajęcia i skontaktować się z uczestnikami w sprawach organizacyjnych. Specjalistycznego treningu bramkarskiego nigdy za wiele, zwłaszcza gdy można z niego skorzystać bezpłatnie.

Data i miejsce: 21 października, godz. 16, kompleks sportowy przy ul. Skrzydlatej