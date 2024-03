Oskar Woźny wicemistrzem Polski

Wychowanek elbląskiego Ataku Oskar Woźny razem z Treflem Gdańsk został wicemistrzem Polski juniorów w siatkówce. Elblążanin został wybrany najlepszym libero turnieju.

W Bartoszycach odbył się turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce. Kapitanem drużyny Trefla Gdańsk jest elblążanin, wychowanek IKS Atak Elbląg Oskar Woźny grający na pozycji libero.

Był to niezwykle udany turniej dla elblążanina. W pierwszym meczu Gdańskie Lwy pokonały Tauron Gwardię Wrocław 3:0 (22, 34, 22) . Do historii przejdzie drugi set tego meczu. Wojnę nerwów wygrali gdańszczanie. Następnego dnia Trefl w pięciosetowym pojedynku pokonał Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa (19, 22, -17, - 19, 6). Gdańskie lwy prowadziły już 2:0 w setach, rywale doprowadzili do remisu. W decydującej partii górą byli gdańszczanie.

Ostatnim meczem w grupie było starcie z Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla. To było ciekawe spotkanie, zespół ze Śląska musiał wygrać bez straty seta, aby awansować do fazy pucharowej. Kiedy po emocjonującej końcówce set wygrali gdańszczanie, Ślązacy w praktyce odpadli z turnieju. Na parkiecie walczyli do końca i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie break Wynik meczu 3:2 (25, -18, 23, -18, 12).

Do fazy pucharowej Gdańskie Lwy przystąpiły z pierwszego miejsca w grupie. W półfinale znów mieliśmy pięciosetowy horror z Metro Family Warszawa. Gdańszczanie wygrali dwa pierwsze sety (w tym pierwszy na przewagi), warszawiacy doprowadzili do remisu. Piąty set dla Trefla. Oskar Woźny w tym spotkaniu zgarnął nagrodę MVP.

W finale Gdańskie Lwy ponownie spotkały się z co-Team AZS Stoelzle Częstochowa. Tym razem góra byli zawodnicy spod Jasnej Góry. Ale zanim do tego doszło na parkiecie można było zobaczyć zacięty pięciosetowy pojedynek. Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa - Trefl Gdańsk 3:2 (21:25, 25:22, 18:25, 25:15, 15:11).

Oskar Woźny wywalczył srebrny medal oraz został wyróżniony tytułem najlepszego libero turnieju.