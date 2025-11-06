Ostatni dzwonek! Wystartuj w VII Pływackiej Sztafecie Niepodległości

Już tylko kilka dni dzieli nas od VII Pływackiej Sztafety Niepodległości! We wtorek, 11 listopada, Kryta Pływalnia przy ul. Robotniczej 68 wypełni się pływakami, którzy będą próbowali pokonać dotychczasowy rekord. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

To nie będzie zwykły trening ani zawody. To cztery godziny wspólnej zabawy, wysiłku i pozytywnej energii! Od godziny 17:00 do 21:00 elblążanie po raz kolejny spróbują pobić ubiegłoroczny rekord – 271 kilometrów i 600 metrów. Każdy basen ma znaczenie, więc niezależnie od wieku i formy – dołącz i dopisz swoją długość do wspólnego wyniku.

Nie musisz być zawodowcem. Wystarczy chęć, kąpielówki i uśmiech. Możesz przepłynąć 25 metrów albo pływać bez limitu – liczy się udział i wspólna atmosfera. Najmłodsi mogą skorzystać z desek pływackich, a na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Zapisy wciąż trwają, ale liczba miejsc jest ograniczona – nie czekaj do ostatniej chwili! Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Pokażmy razem, że sport potrafi jednoczyć – na torach, w wodzie i w duchu niepodległości. Spotkajmy się 11 listopada i płyńmy dla Polski!