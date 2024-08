Ostatni tydzień zapisów na Bażantarnia Jump&Run

Już za tydzień, 4 września, zakończą się zapisy na jedną z najbardziej ekscytujących imprez w Elblągu – „Bażantarnia Jump&Run”. To wydarzenie łączy bieg po malowniczych, leśnych trasach z pokonywaniem dmuchanych przeszkód. Jeśli jeszcze nie ma Cię na liście, koniecznie zapisz się już teraz!

Sobota, 8 września, będzie należała do zawodników Bażantarnia Jump&Run. To już trzecia edycja biegu przez duże, dmuchane przeszkody. Podobnie jak w ubiegłych latach, w Bażantarni wyznaczone zostaną dwie trasy: 1,5 km i 2,5 km. Podczas biegu rywalizacja toczyć się będzie w kategoriach Junior, Family oraz Classic.

- To wydarzenie ma niepowtarzalny klimat, każdy przychodzi z pozytywnym nastawieniem, licząc na dobrą zabawę. To też okazja, aby się sprawdzić i wykazać sprytem, szybkością i dobrą taktyką. Do zakończenia zapisów został tydzień, a listy na kategorie Family i Junior są prawie zapełnione, więc warto się pospieszyć. Musimy tylko trzymać kciuki za dobrą pogodę, wcześniejszym edycjom towarzyszyło słońce, oby tak było i tym razem - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR.

Za udział w zawodach każdy otrzymuje pamiątkowy, okazjonalny medal oraz wsparcie energetyczne. Ponadto imprezie towarzyszy festyn „Wybieram sport, nie nałogi”, podczas którego zapoznajemy się z ofertą miejskich klubów sportowych, a najmłodsi uczestniczą w animacjach oraz rozmaitych grach.

Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą tylko do 4 września za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl (lub do wyczerpania limitu miejsc). Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie, stronie www.mosir.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zapraszamy do wspólnej zabawy!