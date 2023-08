Ostatni tydzień zapisów na Jump&Run

Czy jesteś gotowy na weekend pełen adrenaliny, radości i sportowej inspiracji? Oto Twoja szansa! Jump&Run to niezwykłe wydarzenie sportowe, które dostarczy Ci uśmiechu na twarzy i niezapomnianych wspomnień. Zapisz się już dziś i przeżyj jedyną w swoim rodzaju przygodę.

Jump&Run to nie tylko zwykły bieg – to prawdziwa przygoda dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej i zabawy na świeżym powietrzu. Na trasach uczestnicy będą musieli pokonać różnorodne dmuchane przeszkody, które sprawią, że ich serca zaczną bić szybciej. Od skoków przez olbrzymie dmuchane poduszki po śmiałe zjeżdżalnie i labirynty, każda przeszkoda dostarczy wyjątkowych wrażeń i wyzwań. To wydarzenie jest dedykowane zarówno doświadczonym biegaczom, jak i amatorom aktywności fizycznej oraz dzieciom. Niezależnie od poziomu zaawansowania, Jump&Run to doskonała okazja, aby wyjść ze strefy komfortu, sprawdzić swoje umiejętności oraz spędzić czas aktywnie i wesoło z rodziną i przyjaciółmi. Zobacz, jak bawiliśmy się przed rokiem.

Czas ucieka – Został TYLKO TYDZIEŃ na zapisy!

Czy jesteś gotowy, by wziąć udział w biegu, który przyniesie Ci dreszcze emocji i mnóstwo świetnej zabawy? Właśnie nadszedł kluczowy moment! Do zakończenia zapisów na Jump&Run pozostał TYLKO TYDZIEŃ! Nie przegap okazji, by stać się częścią tego niesamowitego wydarzenia. Rejestracja na Jump&Run jest prosta i wygodna. Wystarczy odwiedzić stronę internetową elektronicznezapisy.pl, wypełnić formularz rejestracyjny i opłacić uczestnictwo. Pamiętaj, że zapisy trwają TYLKO do 6 września (godz. 23:59).

Wybierz sport, nie nałogi

Oprócz niezapomnianego biegu, na uczestników czeka również niezwykłe wydarzenie towarzyszące. Festyn “Wybierz sport, nie nałogi” to okazja do zabawy, edukacji i aktywności fizycznej dla całej rodziny. W ramach festynu będziemy promować zdrowy styl życia, aktywność fizyczną oraz świadome wybory. Najważniejszym atutem tego festynu jest obecność elbląskich klubów sportowych, które otworzą swoje strefy prezentacyjne. To wyjątkowa okazja, by poznać różnorodną ofertę sportową dostępną w naszym mieście. Kluby sportowe specjalizujące się w różnych dyscyplinach będą miały swoje stoiska, na których zaprezentują swoje programy treningowe, możliwości członkostwa oraz przedstawią osiągnięcia swoich drużyn.

Organizatorem Bażantarnia Jump&Run są Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Sponsorem głównym wydarzenia jest Studio Łazienkowe AWANGARDA. Sponsorem jest Centrum Handlowe Ogrody. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.