Ostatni weekend wakacji z MOSiR-em

Wakacje powoli dobiegają końca, ale przed nami jeszcze jeden weekend, który warto spędzić aktywnie. Jeśli pogoda pozwoli, zapraszamy do Parku Wodnego Dolinka oraz na dmuchane tory przeszkód w CRW Dolinka. Na miłośników rolek i sportowej aktywności przez cały weekend czeka również Tor Kalbar.

Dmuchane tory przeszkód w CRW (codziennie, 6:00–22:00, ul. Moniuszki 25)

Na tych, którzy w weekend wybiorą krytą Dolinkę, czeka dodatkowa atrakcja. Przez cały weekend na basenie pojawią się dmuchane tory przeszkód, które z pewnością dostarczą dzieciom, młodzieży i dorosłym sporo ruchu i zabawy. Oprócz tego można korzystać z basenu sportowego, strefy rekreacyjnej z wodnymi atrakcjami oraz części relaksacyjnej. To dobry pomysł na aktywne popołudnie niezależnie od pogody.

Ostatnie pluskanie w Parku Wodnym (codziennie, 9:00–19:00, ul. Moniuszki 27)

To już ostatni weekend wakacji, więc warto jeszcze raz poczuć prawdziwie letni klimat w Parku Wodnym Dolinka. Piątek i niedziela zapowiadają się całkiem przyjemnie, dlatego będzie to dobry moment na baseny, zjeżdżalnie, rwącą rzekę i odpoczynek na świeżym powietrzu. Na miejscu czekają również brodziki dla najmłodszych, boiska do siatkówki plażowej i kometki oraz przestrzeń do relaksu. Zabierzcie rodzinę albo znajomych i wykorzystajcie końcówkę wakacji na wspólną zabawę.

Rolki i boiska – kierunek Kalbar (codziennie, 9:00–20:50, ul. Agrykola 8)

Na miłośników rolek i sportowej aktywności przez cały weekend czeka również Tor Kalbar. Można tu pojeździć na rolkach, pograć na wielofunkcyjnych boiskach albo po prostu aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Obiekt sprawdzi się zarówno podczas rodzinnego wyjścia, jak i spotkania ze znajomymi. To kolejna propozycja na to, by ostatnie dni wakacji spędzić w ruchu.