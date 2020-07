Ostatnia szansa, aby zgłosić dziecko na zawody pływackie

Jeszcze do środy (22 lipca) do godz. 12 potrwają zapisy do Wakacyjnych Zawodów Pływackich dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Udział w imprezie jest bezpłatny, a w zawodach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

To już ostatnia szansa, by zapisać dziecko do udziału w Wakacyjnych Zawodach Pływackich organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Grupę Wodną. Impreza odbędzie się już w najbliższy czwartek, 23 lipca, od godz. 9.00 w CRW Dolinka, a udział w zawodach jest bezpłatny. W zawodach może uczestniczyć każde dziecko w wieku od 6 do 15 lat, które samodzielnie potrafi przepłynąć 25 metrowy basen. Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 22.07.2020 do godz. 12.00 Aby wziąć udział w zawodach należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail imprezy@mosir.elblag.eu podając w treści poniższą formułę:

Zgłaszam moją córkę/syna (imię i nazwisko dziecka oraz dokładna data urodzenia) do udziału w Wakacyjnych Zawodach Pływackich w dniu 23.07.2020 r. o godz. 9.00-11.00. Dodatkowo należy podać numer telefonu do rodzica/opiekuna.

Jeżeli limit miejsc nie zostanie osiągnięty, organizatorzy przewidzieli możliwość zapisów także w dniu imprezy. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.30 do 8.50 i mieścić się będzie na CRW Dolinka. Do zawodów zostaną dopuszczeni jedynie zgłoszeni zawodnicy, których rodzice/prawni opiekunowie przed startem stawią się w biurze zawodów, by podpisać specjalne oświadczenie. Po zakończeniu części sportowej imprezy wszystkie dzieci będą mogły wspólnie się bawić na części rekreacyjnej CRW Dolinka. Koniec zawodów przewidziano na godz. 11.00.

- Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa trybuny na CRW Dolinka nadal nie są dostępne dla publiczności, a to oznacza, że rodzice i znajomi uczestników zawodów nie będą mogli wejść na obiekt – informuje Adam Krause, kierownik CRW Dolinka. – Natomiast na pływalni będą instruktorzy, którzy pokierują dzieci zarówno do szatni jak i na nieckę basenową. Dzieci przez cały czas trwania zawodów, będą pod opieką organizatorów.