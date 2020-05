Ostatnie dni na pokonanie Wirtualnego Biegu Piekarczyka

Jeszcze tylko do niedzieli można wziąć udział w pierwszym tego typu wydarzeniu w Elblągu – Wirtualnym Biegu Piekarczyka. Wystarczy przebiec 5 lub 10 km i wysłać wyniki oraz swoje zdjęcie z trasy. Mamy na to czas do niedzieli, do godz. 14.

W ostatnim dniu maja miał odbyć się największy coroczny bieg ulicami Elbląga – Bieg Piekarczyka. Niestety koronawirus pokrzyżował plany również biegaczom, a wszystkie imprezy biegowe zostały odwołane. Nie oznacza to jednak, że całkowicie rezygnujemy z aktywności fizycznej. - Zapraszamy wszystkich miłośników biegania do przyłączenia się do Wirtualnego Biegu Piekarczyka – mówi Krzysztof Fedak z działu organizacji imprez w MOSiRze. - Aby w nim uczestniczyć nie musimy wypełniać żadnych formalności, zapisywać się czy cokolwiek opłacać, ponieważ bieg jest bezpłatny. Wystarczą dobre chęci, podstawowy sprzęt sportowy i urządzenie, na którym dokonamy pomiaru trasy i czasu jej pokonania. Choć i tak w naszej zabawie zamiast wyniku liczą się przede wszystkim emocje i radość z uprawiania sportu. Na tegoroczny Bieg Piekarczyka roku, oprócz biegu na 10 km, zaplanowany był również nowy dystans – 5 km. Zawodnicy wybierają więc jaki odcinek pokonają (5 lub 10 km), a dokładna trasa zależy jedynie od nich. Mogą to zrobić w dowolnym czasie od 25 do 31 maja. Ważne jest, żeby zarejestrować dystans i czas na dowolnym urządzeniu czy aplikacji i wysłać wraz ze swoim zdjęciem najpóźniej w niedzielę do godz. 14 na adres: biegpiekarczyka@mosir.elblag.eu. – Galerię nadesłanych zdjęć, wśród których znajdą się również selfie z trasy, opublikujemy na stronach: biegpiekarczyka.pl oraz mosir.elblag.eu, a także w mediach społecznościowych – dodaje Krzysztof Fedak. – Prosimy jednak pamiętać o zamieszczeniu w mailu zgody na publikację zdjęć. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przesłanego zdjęcia. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie przesłanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że do przesłanego zdjęcia posiadam wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku. Nadal można natomiast zaopatrzyć się w oficjalną koszulkę Wirtualnego Biegu Piekarczyka. Organizatorzy zrobili ukłon w stronę spóźnialskich i przedłużyli termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 5 czerwca. W sprzedaży są zarówno T-shirty dla dorosłych w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, jak i dla najmłodszych biegaczy w rozmiarach: 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm. Aby zamówić koszulkę należy przesłać zgłoszenie jej zakupu na adres mailowy imprezy@mosir.elblag.eu wraz z podaniem rozmiaru oraz dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. Opłaty należy dokonać na konto MOSiR PKO BP SA 06 1020 1752 0000 0702 0231 1603 z dopiskiem koszulka Bieg Piekarczyka oraz imię i nazwisko osoby kupującej. Cena koszulki wynosi 20 zł. O możliwości odbioru koszulek organizatorzy poinformują drogą mailową. Partnerem Wirtualnego Biegu Piekarczyka jest Awangarda, centrum łazienkowe i hurtownia budowlana. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Tekst i fot. MOSiR