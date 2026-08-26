Ostatnie dni wakacji z dmuchańcami

Przed nami ostatnie dni wakacji, które warto spędzić aktywnie. Od piątku, 28 sierpnia, na basenach Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka wracają dmuchane tory przeszkód. Atrakcja pozostanie z nami do wtorku, 1 września, a skorzystać z niej będzie można w ramach standardowego biletu wstępu.

Kolorowe dmuchańce pojawią się zarówno w strefie rekreacyjnej, jak i na basenie sportowym. Będzie można sprawdzić swoją zwinność, równowagę i szybkość, a przede wszystkim dobrze się bawić w wodzie. To propozycja dla dzieci, młodzieży i wszystkich, którzy lubią połączyć pływanie z odrobiną sportowej rywalizacji.

Dmuchane tory przeszkód będą dostępne od piątku 28 sierpnia do wtorku 1 września, w godzinach otwarcia Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, czyli od 6:00 do 22:00. Korzystanie z atrakcji nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą – wystarczy bilet wstępu na basen. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą ratownicy, a dla osób mniej pewnych w wodzie dostępne będą kamizelki asekuracyjne.

Jeśli szukacie pomysłu na aktywne zakończenie wakacji, warto zajrzeć na Dolinkę. Dmuchane tory przeszkód będą tam czekały przez kilka ostatnich dni wakacyjnej przerwy.