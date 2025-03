Ostatnie dni zapisów na Dolinka Swim Challenge

Czas ucieka! Tylko do czwartku, 20 marca, można zapisać się na drugą edycję Dolinka Swim Challenge, która odbędzie się 22 i 23 marca w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. To niepowtarzalna okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności w wodzie i poczuć sportowe emocje w rywalizacji z innymi miłośnikami pływania. Zobacz zapowiedź wideo.

Zawody są przeznaczone dla amatorów, co oznacza, że może w nich wystartować każdy, kto nie posiada czynnej licencji Polskiego Związku Pływackiego. W tym roku po raz pierwszy do wyścigów dołączą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat, którzy w zawodach wystartują w najbliższą sobotę na dystansach 25, 50 lub 100 metrów. Dorośli będą rywalizować w niedzielę na 50, 100 i 200 metrach. Każdy zawodnik może zgłosić się do maksymalnie dwóch konkurencji. Wszystkie wyniki będą mierzone elektronicznie, a najlepsi w swoich kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy.

Zapisy prowadzone są przez formularze Google – osobno dla dorosłych oraz dla dzieci. Po zapisaniu się na listę w następnej kolejności należy opłacić wpisowe w wysokości 40 zł dla dorosłych oraz 30 zł dla dzieci i młodzieży. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto MOSiR najpóźniej do 20 marca (czwartek), wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko zawodnika.

Nie zwlekaj – to ostatnie dni na zgłoszenie swojego udziału! Jeśli chcesz przeżyć sportową przygodę, poprawić swoje wyniki lub zmierzyć się z innymi w wodzie, wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do Dolinka Swim Challenge.