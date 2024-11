Ostatnie godziny na zakup biegowego pakietu

Czas ucieka, tylko do środy (6.11), do godz. 23:59 trwają zapisy na 10. Elbląski Bieg Niepodległości. Powalcz o pamiątkowy medal w biegu na 10 km lub zbierz trzyosobową drużynę do sztafety 3x3,333 km. Zostań częścią dużego, sportowego wydarzenia. Nie czekaj do ostatniej chwili, zapisz się właśnie teraz.

- Zostało jeszcze kilka godzin na zakup pakietu, a już teraz wiemy, że jubileuszowa edycja będzie rekordowa. Na liście dzieci mamy komplet już od dłuższego czasu, 700 małych zawodników pobiegnie po medal. W Biegu Głównym i Sztafetach również wygenerowaliśmy dobry wynik, ponad 800 uczestników, ale zawsze może być jeszcze lepiej. Pomimo listopadowej aury, gorąco zachęcam do wzięcia udziału w 10. Elbląskim Biegu Niepodległości i świętowania tego dnia na sportowo - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR Elbląg.

Start Biegu Niepodległości na dystansie 10 km oraz bieg sztafet odbędzie się 11 listopada o godzinie 13:30 przy ul. Wodnej, w pobliżu Galerii EL oraz skrzyżowania z ul. Kuśnierską. Trasa poprowadzi uczestników przez ulice: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, a następnie wrócą na ul. Wodną, gdzie kończy się pierwsza pętla. Meta będzie zlokalizowana w tym samym miejscu co start. O godz. 13:15 przewidziano rozgrzewkę prowadzoną przez Magdalenę Krupę, instruktorkę fitness, aby wszyscy zawodnicy mogli rozgrzać się i bezpiecznie przystąpić do startu.

- Biegi Niepodległości odbywają się w wielu miastach w Polsce, więc tym bardziej cieszy mnie fakt, że całkiem spora liczba uczestników przyjedzie do nas z różnych części kraju: okolic Trójmiasta, Torunia, Iławy, Żyrardowa, ale również od naszych sąsiadów z Czech. Na ten moment najstarszym uczestnikiem jest 76 letni pan Jan, który pokazuje, że sport to pasja na całe życie. Z kolei najmłodszy uczestnik, to niespełna 11-miesięczny Tymoteusz. To może się jeszcze zmienić dopóki trwają zapisy - mówi Marek Kucharczyk.

Zgłoszenia do X Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km i Sztafet będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 6.11.2024r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.