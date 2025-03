Otwarcie toru Kalbar i wiele innych atrakcji z MOSiR

Szukasz planów na weekend? Z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji znajdziesz je bardzo szybko! Sprawdź co znajduje się w ofercie na najbliższe dni.

Ninja Elbląg (14-16 marca)

Po raz pierwszy w Elblągu będzie można pokonać wymagający tor przeszkód prosto z Ninja Warrior. Wydarzenie będzie podzielone na trzy dni, podczas których każdy będzie miał możliwość pokonać wymagający tor. Zaczniemy w piątek od Międzyszkolnego Turnieju Ninja, a następnie w sobotę odbędą się Mistrzostwa Polski. Zapisy online są już zamknięte, jednak na miejscu pojawi się możliwość rejestracji w biurze zawodów. Natomiast w niedzielę tor będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich! Do dopingowania zapraszamy również kibiców, dla których przez cały weekend bezpłatnie udostępnione będą trybuny. Wszystkie informacje nt. imprezy znajdują się na mosir.elblag.eu.

Otwarcie toru Kalbar (15 marca)

Zima powoli nas opuszcza i dzięki temu możemy z wielką radością zaprosić do aktywności na torze Kalbar! Wielofunkcyjne boiska (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) oraz tor do jazdy na rolkach ponownie będą do bezpłatnej dyspozycji mieszkańców. Na terenie obiektu znajdziecie także dwa boiska do tenisa, które jako jedyne wymagają wcześniejszej rezerwacji oraz opłaty (zobacz cennik). Obiekt czynny jest od soboty, 15 marca, w godzinach 10:00-17:50.

Rowerowa wycieczka do Marzęcina (16 marca)

Jak co roku o tej porze wybierzemy się w podróż na dwóch kółkach w poszukiwaniu pierwszych oznak nadchodzącej wiosny. Jednak głównym celem marcowej odsłony Miejskiej Wycieczki Rowerowej będzie Marzęcino, a dokładniej znajdujący się tam kościół, o którym więcej opowie nam przewodnik PTTK oraz proboszcz tamtejszej parafii. Startujemy o 9:00 z ul. Wodnej (napis „I love Elbląg”), a do pokonania będzie około 40 kilometrów (zobacz trasę). Udział jest bezpłatny.

Ślizgawki na Helenie (14-16 marca)

Warto pamiętać, że kalendarzowa zima wciąż obowiązuje, a razem z nią ślizgawki na lodowisku Helena. Na 50-minutowe sesje zapraszamy w piątek o 18:00 i 19:00 oraz w sobotę i niedzielę o 13:10, 14:20, 15:30 i 16:40. Na miejscu znajdziecie wypożyczalnię łyżew prowadzoną przez KS Orzeł, która oferuje udostępnienie jednej pary w cenie 10 złotych. Bilety na ślizgawki kupicie w elektronicznym biletomacie lub w kasie lodowiska, w cenie 10 zł za ulgowy lub 14 zł za normalny (z Elbląską Kartą Dużej Rodziny rabat 3 zł od biletu).

Aktywuj się z MOSiR-em (14-15 marca)

W piątek zapraszamy o 18:15 do sali fitness lodowiska Helena na intensywne Turbo Spalanie. O 18:30 w Bażantarni rozpocznie się darmowy trening biegowy z Bartnicki Team Elbląg. Dzień zakończą zajęcia Aqua Fitness, które odbędą się o 20:00 w Krytej Pływalni.

W sobotę o 10:00 przedszkolaki mogą wziąć udział w Zumbie Kids, a o 11:00 zajęcia odbędą się dla dzieci szkolnych. Seniorzy i seniorki spotkają się na Aqua Senior w basenie Krytej Pływalni o 11:00 i 12:00.

Dolinka zaprasza na weekend

Zwolenników wodnych atrakcji kierujemy na ul. Moniuszki do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Obiekt czynny jest codziennie od 6:00 do 22:00 i znajdziecie w nim strefę rekreacyjną (idealna na rodzinny wypad!), basen sportowy oraz dodatkowo płatną strefę saun i leżaków.

