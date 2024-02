Pakiet startowy na Bieg Piekarczyka w niższej cenie 

9 czerwca główne ulice Elbląga wypełnią biegacze z różnych części Polski i nie tylko. Na starcie 15. edycji Biegu Piekarczyka ustawią się zawodnicy, którzy zmierzą się z wyznaczonym dystansem. Jeśli chcesz być częścią jednej z największych sportowych imprez w Elblągu, skorzystaj z niższej opłaty startowej i zapisz się już dziś!

Gorąca atmosfera, która spowodowana jest nie tylko czerwcowymi temperaturami, ale również przez pozytywną energię i emocje towarzyszące przed startem. Elbląski Bieg Piekarczyka, to biegowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz lokalnych imprez.

- Elbląski Bieg Piekarczyka z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Zwolenników biegania i zdrowego trybu życia nie brakuje, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Udział w takim wydarzeniu to święto każdego, kto chce z nami być w tym dniu, niezależnie od tego czy jest profesjonalistą, czy amatorem. Dla niektórych jest to sprawdzian własnej wytrzymałości i pobicia rekordów, ale dla innych to po prostu dobra zabawa i aktywne spędzenie czasu. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w 15. Elbląskim Biegu Piekarczyka, spotkajmy się 9 czerwca przy Placu Jagiellończyka - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Skorzystaj z okazji na tańszy pakiet

Do 29 lutego warto zapisać się na Bieg Główny (10 km), Bieg Towarzyszący (5 km) lub Mini Bieg Piekarczyka (dystanse według wieku) i skorzystać z niższej ceny pakietu startowego. Po tym terminie ceny wzrosną, więc warto się pospieszyć.

W Biegu Piekarczyka na 10 km oraz w Biegu Towarzyszącym na 5 km obowiązują opłaty:

• płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 50.00 PLN

• płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 60.00 PLN

• płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 70.00 PLN

W Mini Biegu Piekarczyka obowiązują opłaty:

• płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 25.00 PLN

• płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 30.00 PLN

• płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 35.00 PLN

Osoby powyżej 70 roku życia są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.

Zapisz się już teraz, dołącz do naszej społeczności biegowej i bądź częścią tej wyjątkowej imprezy. Nie przegap okazji do udziału w jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń sportowych w Elblągu. Do zobaczenia na starcie!

Bieżące informacje o Biegu Piekarczyka będą dostępne na stronachinternetowych: www.mosir.elblag.eu, www.biegpiekarczyka.pl i mediach społecznościowych: Facebooku MOSiR Elbląg, Facebooku Elbląski Bieg Piekarczyka, Instagramie MOSiR Elbląg i Tik Toku MOSiR Elbląg.

Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.