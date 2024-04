Pasja i determinacja. Paweł Pałat - uczestnik wszystkich edycji Biegu Piekarczyka

Wzięcie udziału w każdej edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka, to nie lada wyczyn, do tej pory było ich czternaście. Paweł Pałat jest jednym z dwóch zawodników, którzy tego dokonali. Co jest wyjątkowego w tym biegu, o pasji do tej dyscypliny, dzielących kilometrach i rywalizacji, z biegaczem rozmawiał Kamil Czyżak z Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Kamil Czyżak: Pierwsza edycja Biegu Piekarczyka odbyła się kilkanaście lat temu, jak to się stało, że zdecydował się Pan wziąć udział w tym wydarzeniu?

Paweł Pałat: Zanim przebiegłem ten pierwszy bieg na 10 kilometrów, przebiegłem ok. 20 maratonów, kilka biegów na 100 kilometrów. Brałem też udział w marszu na 1000 kilometrów. A tutaj brakowało właśnie w tym regionie takiego biegu ulicznego i pojawiła się taka możliwość żeby wziąć w tym udział. Jak najbardziej byłem za tym, aby rozpocząć tą przygodę właśnie z Biegiem Piekarczyka. Do dzisiaj ją kontynuuję.

- Właśnie, to nie lada wyczyn. Czy przez te wszystkie lata, był taki moment, że wzięcie udziału w biegu wiązało się z jakimiś trudnościami? Wymagało sprężenia się, aby wziąć udział w każdej edycji?

- Jest to dla mnie ogromny wyczyn, ze względu na to, że jestem żołnierzem Wojska Polskiego. Na co dzień służę w Przemyślu, czyli mam prawie 700 kilometrów i mimo wszystko co roku przyjeżdżam. To mi zajmuję cały dzień. Zazwyczaj tylko biorę udział w tym biegu i zaraz po nim wracam do Przemyśla.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy.

Drugim zawodnikiem, który tego dokonał, jest Roman Olszewski - rozmowa ukaże się w następnym tygodniu.

15. Elbląski Bieg Piekarczyka odbędzie się 9 czerwca. To jedna z największych imprez biegowych w regionie. Zapisy na Bieg Główny (10 km) i Bieg Towarzyszący (5 km) prowadzone są na stronie elektronicznezapisy.pl. Do 8 maja można skorzystać z niższej opłaty startowej – 60 zł, po tym terminie cena pakietu wzrośnie do 70 zł. Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Ambasadorką biegu jest Iga Baumgart-Witan mistrzyni olimpijska oraz medalistka mistrzostw świata i Europy.