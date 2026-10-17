Pasja nie zna wieku. Rekordowa liczba par na Mistrzostwach Świata podczas Baltic Cup 2026!

110 par tanecznych z różnych zakątków świata, tysiące godzin treningów i jedna wspólna pasja, która nie zna granic. Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup, który odbędzie się 23-25.10.2026 w Elblągu zapisze się w historii wydarzenia za sprawą rekordowej liczby uczestników Mistrzostw Świata WDSF w kategorii Senior IV Standard. Na parkiecie zobaczymy tancerzy, którzy udowadniają, że wiek nie wyznacza granic marzeń, ambicji ani sportowych możliwości.

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup szczególne emocje towarzyszyć będą Mistrzostwom Świata WDSF Senior IV Standard. Do rywalizacji zgłosiło się aż 110 par, co stanowi rekordową liczbę uczestników tej kategorii podczas elbląskiego wydarzenia.

Na parkiecie spotkają się reprezentanci wielu państw, w tym tancerze, którzy pokonają tysiące kilometrów, aby wystąpić właśnie w Elblągu. Przyjadą między innymi z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Finlandii. Różnią ich języki, kultury i życiowe doświadczenia, ale łączy jedno - miłość do tańca. Polskę reprezentować będą dwie pary: Mieczysław i Ewa Cichy z TKS CREATIVE DANCE Rumia oraz Jacek i Małgorzata Sobkowiak z DANCE CENTER Poznań.

Kiedy pasja jest silniejsza niż metryka

Mistrzostwa Świata WDSF Senior IV Standard to rywalizacja doświadczonych tancerzy w starszej kategorii wiekowej, gdzie jeden z tancerzy musi mieć ukończone 65 lat, a drugi 60 lat. Ich występy są dowodem na to, że taniec może towarzyszyć człowiekowi przez całe życie, a sportowa ambicja nie kończy się wraz z upływem lat.

Za każdym wyjściem na parkiet stoją lata pracy, systematyczne treningi, wyrzeczenia i nieustanna chęć doskonalenia umiejętności. To także historie ludzi, którzy mimo codziennych obowiązków, zawodowych doświadczeń i zmieniających się etapów życia wciąż znajdują czas na to, co daje im prawdziwą radość.

W tańcach standardowych, takich jak walc angielski, tango, walc wiedeński, fokstrot i quickstep, liczą się nie tylko technika i precyzja. Równie ważne są elegancja, harmonia ruchu, wzajemne zrozumienie partnerów i emocje, które potrafią przekazać publiczności.

Właśnie dlatego rywalizacja seniorów ma w sobie coś szczególnego. Jest nie tylko widowiskiem sportowym na najwyższym poziomie, ale również opowieścią o wytrwałości, bliskości i odwadze, by nie rezygnować z własnych marzeń.

Cały świat zatańczy w Elblągu

Rekordowa frekwencja potwierdza międzynarodową rangę Baltic Cup oraz znaczenie Elbląga jako gospodarza prestiżowych wydarzeń tanecznych.

Dla uczestników Mistrzostw Świata przyjazd do Polski to coś więcej niż kolejny start w zawodach. To możliwość zmierzenia się z najlepszymi parami swojej kategorii, spotkania przyjaciół z różnych stron świata i przeżycia emocji, które pozostają w pamięci na długo po zakończeniu turnieju.

Dla publiczności będzie to natomiast wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak pięknie dojrzałość łączy się z elegancją, doświadczeniem i sportową determinacją.

Marzenia nie mają daty ważności

W świecie, w którym tak często mówi się o ograniczeniach związanych z wiekiem, uczestnicy Mistrzostw Świata Senior IV przypominają o czymś niezwykle ważnym: nigdy nie jest za późno, by robić to, co się kocha.

Nie liczy się liczba przeżytych lat, lecz energia, z jaką wciąż podejmuje się nowe wyzwania. Nie ma znaczenia, ile kilometrów trzeba pokonać, by stanąć na parkiecie. Ważne jest to, że pasja nadal potrafi poruszać, inspirować i nadawać życiu rytm.

Podczas Baltic Cup 2026 zobaczymy więc nie tylko walkę o tytuł mistrzów świata. Zobaczymy ludzi, którzy swoim przykładem pokazują, że aktywność, piękno ruchu i radość ze spełniania marzeń nie mają górnej granicy wieku.

Bo w tańcu nie chodzi o to, ile ma się lat. Chodzi o to, by nigdy nie przestać tańczyć.