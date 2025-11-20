Pewne zwycięstwo pod koszem

Elbląscy koszykarze odnieśli pewne zwycięstwo w kolejnym meczu w 2. lidze przed własną publicznością. W czwartkowy wieczór pokonali KS BNG Kutno 92:69.

Goście prowadzili w tym spotkaniu tylko raz - 3:2. W trzeciej minucie było już 11:3 dla elblążan, którzy z minuty na minutę powiększali przewagę. Zawodnicy z Kutna grali zbyt schematycznie, nie mieli sposobu na strefową i wysoką obronę gospodarzy i seryjnie pudłowali, nawet spod kosza. Elblążanie grali bardziej zespołowo, brylowali pod tablicami, dzięki czemu na przerwę schodzili już z przewagą 22 punktów.

W trzeciej kwarcie Energa wrzuciła piąty bieg i po akcjach Dominika Pawlaka, Kacpra Jastrzębskiego i Przemysława Zamojskiego prowadziła już ponad 30 punktami. Mimo tak dużej różnicy emocje na parkiecie były olbrzymie, szczególnie między rozgrywającymi obu zespołów, co doprowadziło do kilku spięć. Ich efektem był m.in. faul niesportowy na Piotrze Prokuracie.

Gościom udało się w czwartej kwarcie nieznacznie zmniejszyć rozmiary porażki, gdy na parkiecie grali już elbląscy zmiennicy i ostatecznie Elbasket wygrał 92:69.

Warto odnotować, że w przerwie meczu młodzi koszykarze do lat 12 z klubu Basket Elblag odebrali medale za zajęcie trzeciego miejsca w rozgrywkach o Puchar Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki w tej kategorii wiekowej. Skład zespołu stanowili: Tymoteusz Junkier (kapitan), Filio Orłowski, Marcel Przybysz, Marcel Piecyk, Krzysztof Chojecki (tytuł dla najlepszego zawodnika zespołu i tytuł MVP), Szymon Gołębiowski, Janek Batko, Kacper Rutkowski, Bruno Lange, Alan Chruszczyk, Karol Kawiński, Fabian Grund, Oskar Goryszewski. Trenerem drużyny jest Arkadiusz Majewski, który prowadzi także II-ligową Energę.

Energa Basketball Elbląg – KS BNG Kutno 92:69 (25:16, 27:14, 23:14, 17:25)

Energa Basketball: Pawlak 20, Zamojski 18, Jastrzębski 16, Prokurat 15, Stawiak 8, Konecko 8, Glaner 3, Świdziński 2, Budziński 2, Krakowski, Jakimowicz.