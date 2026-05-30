Piąty taki bokserski memoriał

7 czerwca o goz. 14 w hali Atletikon przy ul.Agrykola 8 o odbędzie się turniej pięściarski V "Memoriał Wiesława Budzińskiego". Z udziałem śp. trenera Budzińskiego zorganizowano osiem turniejów bokserskich , po jego odejściu klub organizuje imprezę sportową w formie Memoriału. Wstęp wolny.

Podczas niedzielnych walk w ringu zaprezentuje się grono zawodników elbląskiej Kontry o różnym przekroju wiekowym . Kibicom na pewno nie zabraknie sportowych emocji, gdyż w pięściarskich pojedynkach zobaczymy m.in. aktualnych medalistów Mistrzostw Polski.

Oprócz miejscowych zawodników w ringu zaprezentują się pięściarze z województwa warmińsko- mazurskiego z klubów : Olympia Lidzbark Warmiński, Boxing Club Iława, LKS Kruszynka Braniewo oraz z klubu Brzostek Top Team Gdańsk . Gospodarzem turnieju będzie Kontra Elbląg.

Wiesław Budziński (fot. archiwum Kontra Elbląg)

Wstęp na imprezę jest wolny.

Patronat honorowy nad turniejem sprawują prezydent Elbląga Michał Missan, starosta elbląski Maciej Romanowski oraz konsul honorowy Republiki Mołdawii Maciej Bukowski.

Partnerami wydarzenia są MOSiR Elbląg, Klub Motocyklowy Orzeł oraz Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Bokserski.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia