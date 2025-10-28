Pięć setów na inaugurację Plusligi w Elblągu

Pięciu setów potrzebowali siatkarze lwowskiego Barkomu Każany, aby pokonać Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa w pierwszym oficjalnym meczu Plusligi w Elblągu. Na debiut na parkietach Plusligi wychowanka elbląskiego Ataku Oskara Woźnego musimy jeszcze poczekać. Zobacz zdjęcia.

W sezonie 2025/26 ukraiński Barkom Każany Lwów swoje mecze w Pluslidze w roli gospodarza będzie rozgrywał w elbląskiej Hali Sportowo – Widowiskowej. Lwowskie Nietoperze (Każany po ukraińsku tłumaczy się nietoperze) na inaugurację rozgrywek, w ubiegłym tygodniu uległy w Gdańsku miejscowej Enerdze Treflowi. Porażka 2:3, po stosunkowo niezłym meczu, mogła zapowiadać niezły mecz w Elblągu. Politechnika Częstochowa w pierwszej kolejce przegrała 0:3 u siebie z Bogdanką LUK Lubin, aktualnym mistrzem Polski.

Historyczny, pierwszy punkt w Elblągu zdobyli goście po ataku Milada Ebadipoura. Niemal przez cały set trwała zażarta walka punkt za punkt. Gospodarze potrafili wypracować sobie trzypunktowe prowadzenie, ale końcówka seta należała do przyjezdnych. Kiedy tablica wyników wskazywała 22:19 dla Barkomu, goście potrafili doprowadzić do remisu i ostatecznie wygrać pierwszą część meczu do 24.

Drugi set miał bardzo podobny przebieg do pierwszego. Zażarta walka punkt za punkt, znów gospodarze wypracowują sobie trzy oczka przewagi. Tym razem zwycięstwa nie dają sobie wydrzeć. Wygrywają do 23 i doprowadzają do remisu w setach.

Początek trzeciego seta to tradycyjna walka punkt za punkt. Nietoperze odskoczyły od stanu 9:9 zdobywając trzy oczka i prowadzenia nie oddały do końca tej części meczu. Zwycięstwo do 20 i 2:1 w setach.

Goście z Częstochowy nie pozwolili jednak na zgarnięcie przez lwowski zespół kompletu punktów. Losy czwartej partii ważyły się długo. Od stanu 20:20 lepiej punktowała już Politechnika, która końcówkę wygrała 5:1 i doprowadziła do remisu.

W tie-breaku gospodarze nie pozostawili częstochowianom złudzeń. Od początku seta prowadzili pewnie i nawet na chwilę nie wypuścili zwycięstwa z ręki. Ostatecznie wygrali do 11 i zgarnęli dwa punkty do ligowej tabeli.

MVP meczu wybrano Lorenzo Pope, zdobywcę 25 punktów, najskuteczniejszego zawodnika Barkomu. Nietoperze kolejny mecz rozegrają 3 listopada, w Elblągu podejmą Indykpol AZS Olsztyn.

Barkom-Każany Lwów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:2 (24:26, 25:23, 25:20, 21:25, 15:11)

Barkom-Każany: Kampa, Pope 25, Shchurov 6, Tupchii 22, Kovalov 7, Gueye 9, Pampushko (libero) oraz Nakano 1, Shevchenko 1, Firkal, Kuts.

III liga

Elbląskie zespoły występujące w III lidze w ten weekend przegrały swoje spotkania. Truso Elbląg przegrało w Olsztynie z Chemikiem 0:3 (19:25, 28:30, 18:25). Elblążanki kolejny mecz rozegrają 15 listopada, w Elblągu podejmą Miss Volley Iława. Po dwóch kolejkach Truso jest wiceliderem rozgrywek.

Atak Elbląg uległ w Stawigudzie miejscowemu Huraganowi 2:3 (15:25, 25:18, 21:25, 25:18, 16:18). Kolejny mecz elblążanie rozegrają w Nowakowie, 15 listopada podejmą Volley MGR Sigma Mrągowo. Po 4 kolejkach Atak jest liderem tabeli.