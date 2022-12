Pieniądze na walkę z uzależnieniami poprzez sport

900 tysięcy złotych na przyszły rok przeznaczyły władze Elbląga na inicjatywy związane z upowszechnianiem sportu wśród młodzieży i dzieci jako sposobu przeciwdziałania uzależnieniom. Zainteresowane organizacje mogą składać swoje propozycje do 30 grudnia.

W 2021 i 2022 roku na ten cel z budżetu miasta przeznaczono 750 tysięcy złotych. W 2023 roku ma to być 900 tysięcy, z czego 500 tysięcy zł pochodzi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a 400 tys. ze środków na kulturę fizyczną.

Po te pieniądze mogą sięgnąć organizacje pozarządowe, których jednym z celów statutowych jest działalność sportowa. Muszą też zapewnić co najmniej 20 procent wkładu własnego do projektu, w tym min. 5 procent muszą stanowić własne środki finansowe, a 15 procent – wkład własnej pracy. Swoje oferty organizacje pozarządowe mogą składać do ratusza do 30 grudnia. Ich otwarcie nastąpi 2 stycznia, a wybór ofert do końca stycznia. Dofinansowanie z budżetu miasta ma być przyznane na okres od lutego do grudnia 2023 roku.

Każda z organizacji, która otrzyma dofinansowanie, jest zobowiązana do jego dokładnego rozliczenia po realizacji projektu. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć tutaj.