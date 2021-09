Pierwsza porażka KPR u siebie

Szczypiorniści KPR Elbląg przegrali pierwszy mecz przed własną publicznością w sezonie 2021/2022. Zespół Damiana Malandy nie poradził sobie z Tytanami Wejherowo i musiał przełknąć gorycz porażki 20:28. Zobacz zdjęcia z meczu.

Zarówno KPR Elbląg jak i Tytani Wejherowo przegrali swoje mecze nieinaugurujące ligowe rozrywki. Co prawda elblążanie wywalczyli jeden punkt, jednak pozostał niedosyt, bo byli blisko zgarnięcia pełnej puli. Z kolei ekipa z Wejherowa podejmowała koszalińską Gwardię i przegrała różnica czterech goli. Przed bezpośrednim starciem trudno było wskazać faworyta, oba zespoły liczyły na komplet punktów.

Mecz rozpoczął się od dwóch trafień przyjezdnych, na co taką samą liczną bramek odpowiedzieli gospodarze. Początek spotkania był wyrównany, na tablicy wyników kilkukrotnie widniał remis, po raz ostatni przy stanie stanie 7:7. Niestety chwilę wcześniej czerwoną kartką ukarany został Kacper Reseman, który jest filarem elbląskiej obrony. Gospodarze próbowali grać długo i konsekwentnie, jednak zaczęli oddawać niecelne rzuty. Zawodnicy z Wejherowa to wykorzystali i rzucili cztery bramki z rzędu, by po 30 minutach prowadzić14:9.

Przerwa dobrze wpłynęła na postawę miejscowych, którzy powoli odrabiali straty. Elblążanie poprawili obronę oraz skuteczność w ataku i po trafieniu Adama Nowakowskiego zbliżyli się do rywala na dwa gole (15:17). Niestety w kolejnych akcjach przekraczali przepisy w obronie, a Tytani nie marnowali rzutów z 7. metra. Znów spadła skuteczność w ataku, wejherowianie grali nieźle w obronie i utrzymywali bezpieczny dystans. Od 52. do 57. minuty do siatki trafiali jedynie przyjezdni, notując cztery bramki z rzędu. Przewaga Tytanów urosła do ośmiu goli i taki dystans utrzymali do końcowej syreny. Mecz zakończył się wynikiem 20:28.

KPR Elbląg - Tytani Wejherowo 20:28 (9:14)

KPR: Jaworski, Plak - Muracki 5, Załuski 4, Nowakowski 2, Sparzak 2, Latarski 1, Robak 1, Tatar 1, Solecki 1, Heyda 1, Reseman 1, Peret 1, Sowiński, Bartkowski, Sucharski.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi mężczyzn.

Elblążanie kolejny mecz zagrają na wyjeździe 2 października z KSPR Kospel Gwardia Koszalin/