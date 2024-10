Pierwsze punkty Truso w II lidze

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso zainaugurowały rozgrywki II-ligowe. Elblążanki w swoim pierwszym meczu pokonały MLUKS Orlik Kcynia 36:26 zdobywając tym samym premierowe punkty w seniorskich rozgrywkach. Zobacz zdjęcia.

Energa MKS Truso Elbląg drugi sezon z rzędu przystąpiła do rozgrywek II-ligowych. Młode szczypiornistki mają się ogrywać i zdobywać doświadczenie rywalizując w większości z seniorskimi zespołami. W poprzednim sezonie elblążankom nie udało się wygrać żadnego meczu, teraz średnia wieku zespołu wydaje się być jeszcze niższa, jednak zawodniczki nadal chcą się mierzyć z bardziej doświadczonymi od nich. - Mamy młody zespół, ale bardzo zaangażowany. Zaczynamy grać dość szybką piłką, zależy nam na tym żeby grać dynamicznie. Nasza praca sprawia nam frajdę, chcemy cieszyć się z każdej bramki, z każdego meczu. Nie stawiamy sobie wygórowanych celów, chcemy wygrywać i zgrywać się. Ciekawa będzie ta II liga, inna niż w poprzednim sezonie, bo są trzy nowe zespoły. Same jesteśmy ciekawe jak ona będzie wyglądać - mówiła przed startem ligi trenerka Truso Marta Czapla.

Pierwszym rywalem elblążanek był właśnie nowy zespół MLUKS Orlik Kcynia, o którym nie było zbyt wiele wiadomo. Zawodniczki Truso rozpoczęły spotkanie od mocnego uderzenia. Wynik otworzyła Otylia Szulc, chwilę później trafiła Aleksandra Gibert. Gdy swoją trzecią już bramkę zdobyła Nikola Jnkowska, tablica wyników wskazywała 6:1. Gospodynie grały zdecydowanie lepiej od przyjezdnych, które swoją drugą bramkę zdobyły dopiero w 11. minucie. Dobre interwencje Zuzanny Górskiej i kolejne trafienia Nikoli Jankowskiej, dały Truso prowadzenie 12:3. Potem gra się wyrównała, bramki padały praktycznie naprzemiennie, a w ostatnich minutach pierwszej połowy zawodniczki z Kcyni zdołały rzucić trzy bramki z rzędu i na przerwę udały się przy wyniku 17:10.

Niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy, elblążanki zmuszone były grać czterema zawodniczkami w polu, po tym jak na ławkę kar odesłana została Wiktoria Śliwińska, a pół minuty później Michalina Kolasa. Nie przeszkodziło to młodym zawodniczkom Truso w zdobywaniu bramek. Do siatki trafiła Nikola Jankowska oraz Kinga Chochel i było 20:12. Gospodynie utrzymywały wysokie prowadzenie, rywalki nie miały sposobu na odrobienie strat. Kolejne gole Nikoli Jankowskiej i przewaga Truso urosła do dziesięciu trafień. Trenerka Marta Czapla rotowała składem, na parkiecie pojawiły się praktycznie wszystkie zawodniczki wpisane do protokołu meczowego. Elblążanki pewnie wygrały pierwszy mecz w II lidze 36:26 i zainkasowały trzy punkty.

Energa MKS Truso Elbląg – MLUKS Orlik Kcynia 36:26 (17:10)

Truso: Górska, Dziadowiec, Wanatowska - Jankowska 15, Szulc 5, Kolasa 4, Chochel 4, Fudal 2, Śliwińska 2, Gibert 1, Golon 1, Ratajczyk 1, Biernat 1, Tomaszewska, Zajączkowska, Ziemińska.

Kolejny mecz elblążanki zagrają na wyjeździe 22 października z MKS Vambresia Wąbrzeźno.