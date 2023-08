Pierwszy Elbląski Nocny Bieg

Premierowy start nocnego biegu w Elblągu, w niezwykłym otoczeniu Modrzewiny, stanowi nie tylko wyzwanie sportowe, ale także szansę na przeżycie czegoś zupełnie nowego. Wcielając się w rolę uczestnika, będziesz miał/a nie tylko możliwość pokonania 5-kilometrowej trasy, ale także podziwiania gwiazd na nocnym niebie. Niezwykła panorama miasta doda uroku imprezie oraz zapewni niepowtarzalny klimat.

Startować będziemy z początku ul. Antoniego Czuchnowskiego. Później biegniemy ulicami Michała Rosnowskiego, Aleją Jana Pawła II (w kierunku ronda na wzgórzu) i wracamy identyczną trasą do mety (zobacz mapę biegu). Dla każdego przygotowane będą pamiątkowe medale, a najlepsi w danej kategorii otrzymają statuetki. Warto więc do nasz dołączyć i wzbogacić kolekcję startów o ten wyjątkowy bieg.

Klasyfikacja biegu będzie podzielona na dwie kategorie: generalną kobiet oraz generalną mężczyzn, a nad osiągniętymi wynikami czuwać będzie profesjonalny pomiar czasu. Zapisy na wydarzenie właśnie się rozpoczęły i przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznezapisy.pl. Masz czas do 27 września 2023 roku, do godziny 23:59, aby dołączyć do tego wyjątkowego wydarzenia. Limit miejsc to 200 osób, więc warto się pospieszyć.

Bieg to wyjątkowa szansa dla osób, które ukończyły co najmniej 16 lat w dniu startu. Aby wziąć udział, należy uiścić opłatę w wysokości 25 złotych za pakiet startowy. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.

Organizatorami biegu są: Urząd Miejski w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.