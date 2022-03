Pierwszy krok do utrzymania

Nie było niespodzianki w meczu pomiędzy AZS UWM Olsztyn, a Mlexerem Elbląg inaugurującym rozgrywki w grupie spadkowej II ligi tenisa stołowego. Olsztyński zespół walkę nawiązał tylko na drugim stole, ale to było za mało. Dwa punkty przyjechały do Elbląga.

W Mlexerze na pierwszym stole zagrali liderzy elbląskiego zespołu: Piotr Kołaciński i Andrzej Makowski. Elblążanie „zmietli rywali z planszy”. Nie oddali ani jednego seta, żaden set nie skończył się grą „na przewagi”.

W pierwszej rundzie gier singlowych olsztynianie byli jeszcze w grze po zwycięstwach na drugim stole. Zacięte starcie Tomasza Stryguna z Wiktorem Francem zakończyło się zwycięstwem reprezentanta gospodarzy po tie breaku. Kamil Urbanowicz do zera pokonał Wojciecha Chrząszcza.

W obu deblach triumfowali goście. Na drugim stole Andrzej Makowski z Wiktorem Francem oddali rywalom pierwszego seta. I to był jedyny set przegrany przez elblążan w tej fazie meczu. Po deblach Mlexer prowadził 4:2.

Piotr Kołaciński i Andrzej Makowski zdobyli „brakujące” dwa oczka do zwycięstwa. Wojciech Chrząszcz przegrał 0:3 z Tomaszem Strygunem. Tu z kolei olsztynian zrewanżował się elblążaninowi za porażkę w pierwszym meczu tych drużyn. Do ciekawego starcia doszło pomiędzy Kamilem Urbanowiczem, a Wiktorem Francem. Elblążanin w setach prowadził już 2:0. I coś się zacięło do tego stopnia, że zawodnik gospodarzy doprowadził do remisu. Drugiego tie – breaka w tym meczu tenisista Mlexera postanowił nie przegrać. Zwycięstwo do pięciu, Mlexer wygrywa 7:3 i dopisuje sobie dwa punkty do tabeli.

Przypomnijmy, że jesienią w Elblągu, Mlexer wygrał z AZS UWM Olsztyn 9:1.

AZS UWM Olsztyn – Mlexer Elbląg 3:7

Mlexer: Kołaciński (2,5), Makowski (2,5), Franc (1,5), Chrząszcz (0,5)

Jacek Świtalski – Piotr Kołaciński 0:3 (-8, -5, -5)

Tomasz Strygun – Wiktor Franc 3:2 (6, -7, 1, -6, 5)

Kajetan Stachowiak – Andrzej Makowski 0:3 (-1, -4, -2)

Kamil Urbanowicz – Wojciech Chrząszcz 3:0 (3, 7, 3)

Jacek Świtalski, Kajetan Stachowiak - Piotr Kołaciński, Wojciech Chrząszcz 0:3 (-5, -5, -9)

Tomasz Strygun, Kamil Urbanowicz - Andrzej Makowski, Wiktor Franc 1:3 (9, -8, -6, -8)

Jacek Świtalski - Andrzej Makowski 0:3 (-3, -8, -7)

Tomasz Strygun - Wojciech Chrząszcz 3:0 (6, 9, 9)

Kajetan Stachowiak – Piotr Kołaciński 0:3 (-1, -4, -7)

Kamil Urbanowicz – Wiktor Franc 2:3 (-8, -7, 7, 11, -5)

Trzecioligowe rezerwy Mlexera we własnej hali pokonały Wicher Gwiździny 16:2. Dla elblążan punktowali: Piotr Szałkowski – 4,5, Piotr Wojtas – 4,5, Andrzej Haracz – 3,5, Jacek Dziwosz – 3,5.