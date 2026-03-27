Pierwszy krok w kierunku II ligi

Truso w Raszynie, Atak w Łodzi. Siatkarki i siatkarze dziś (27 marca) rozpoczynają boje w turniejach półfinałowych o II ligę.

Przypomnijmy: siatkarze Ataku wygrali warmińsko – mazurską III ligę mężczyzn, w analogicznych rozgrywkach kobiet siatkarki Truso zajęły drugie miejsce. Tym samym elbląskie zespoły wywalczyły awans do barażowych turniejów półfinałowych o II ligę. Z każdego turnieju do finałów baraży awansują dwie najlepsze drużyny. Rozgrywki toczą się systemem jednorundowym każdy z każdym.

Atak w Łodzi

Siatkarze Ataku swój turniej grają w Łodzi. Gospodarzem jest mistrz III ligi łódzkiej: Boat.Systems Resursa Łódź. W całym sezonie Łodzianie wygrali wszystkie 19 meczów (16 w sezonie zasadniczym i 3 w finale III ligi), punkty stracili tylko w sześciu meczach (pięciu w sezonie zasadniczym i jednym w finale), kiedy do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie break. Atak z Resursą zmierzy się w niedzielę (29 marca) o godzinie 15.

Elblążanie turniej półfinałowy rozpoczną od dzisiejszego starcia z Iskrą Warszawa. To druga drużyna mazowieckiej III ligi, którą w tabeli wyprzedziły tylko Orlęta Raszyn. W sezonie Iskra wygrała 15 spotkań, trzy razy Warszawiacy schodzili z parkietu pokonani. Mecz z Atakiem rozpocznie się dziś o godzinie 20.

Sobota Elblążanom upłynie pod znakiem meczu z BAS Białystok – drugą drużyną w III lidze województwa podlaskiego. W sezonie zasadniczym BAS został wyprzedzony tylko przez lokalnego rywala – Tytanów Białystok. Mecz Atak – BAS rozpocznie się o godzinie 16.

Wszystkie mecze półfinałowego turnieju odbędą się w Łodzi, w hali przy ulicy Wici 45. Wstęp wolny. Mecze można oglądać na kanale YT Resursa Łódź.

Terminarz turnieju w Łodzi:

27 marca:

godz. 17.30: Resursa Łódź – BAS Białystok

godz. 20: Iskra Warszawa – Atak Elbląg

28 marca

godz. 16: BAS Białystok – Atak Elbląg

godz. 18.30 Resursa Łódź – Iskra Warszawa

29 marca

godz. 12.30: Iskra Warszawa – BAS Białystok

godz. 15: Resursa Łódź – Atak Elbląg

Truso w Raszynie

Siatkarki Truso o finał baraży o II ligę rozpoczną w Raszynie. Gospodarzem naszego turnieju półfinałowego są Orlęta Raszyn – mistrz województwa mazowieckiego. Pewną ciekawostką jest fakt, że raszyńskie Orlęta wygrały III ligę mazowiecką zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Raszynianki w 18 meczach, 15 razy cieszyły się ze zwycięstwa. Mecz z Truso w sobotę o godzinie 16.

Dziś Truso rozegra mecz z UKS Ozorków – mistrzem III ligi województwa łódzkiego. Ten zespół w sezonie zasadniczym przegrał tylko dwa razy (i 16 wygrał); turniej finałowy przeszedł bez porażki notując trzy zwycięstwa. Mecz z Ozorkowem rozpocznie się o godzinie 19

Półfinałowe zmagania Elblążanki zakończą w niedzielę meczem z Tytanami Białystok. Rywal to wicemistrz województwa podlaskiego. W lidze zdobył 26 punktów ulegając tylko białostockim Orłom, które wywalczyły dwa oczka więcej. Mecz rozpocznie się o godzinie 11.

Mecze odbywać się będą w Centrum Sportu w Raszynie przy ulicy Sportowej 30. Transmisje przeprowadzi kanał YT „Marcin Rakowski komentuje”.

Terminarz turnieju w Raszynie

27 marca:

godz. 16: Orlęta Raszyn – Tytani Białystok

godz. 19: Truso Elbląg – UKS Ozorków

28 marca:

godz. 16: Orlęta Raszyn – Truso Elbląg

godz. 19: Tytani Białystok – UKS Ozorków

29 marca:

godz. 11: Truso Elbląg – Tytani Białystok

godz. 14: UKS Ozorków – Orneta Raszyn