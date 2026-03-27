Pierwszy krok w kierunku II ligi
Truso w Raszynie, Atak w Łodzi. Siatkarki i siatkarze dziś (27 marca) rozpoczynają boje w turniejach półfinałowych o II ligę.
Przypomnijmy: siatkarze Ataku wygrali warmińsko – mazurską III ligę mężczyzn, w analogicznych rozgrywkach kobiet siatkarki Truso zajęły drugie miejsce. Tym samym elbląskie zespoły wywalczyły awans do barażowych turniejów półfinałowych o II ligę. Z każdego turnieju do finałów baraży awansują dwie najlepsze drużyny. Rozgrywki toczą się systemem jednorundowym każdy z każdym.
Atak w Łodzi
Siatkarze Ataku swój turniej grają w Łodzi. Gospodarzem jest mistrz III ligi łódzkiej: Boat.Systems Resursa Łódź. W całym sezonie Łodzianie wygrali wszystkie 19 meczów (16 w sezonie zasadniczym i 3 w finale III ligi), punkty stracili tylko w sześciu meczach (pięciu w sezonie zasadniczym i jednym w finale), kiedy do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie break. Atak z Resursą zmierzy się w niedzielę (29 marca) o godzinie 15.
Elblążanie turniej półfinałowy rozpoczną od dzisiejszego starcia z Iskrą Warszawa. To druga drużyna mazowieckiej III ligi, którą w tabeli wyprzedziły tylko Orlęta Raszyn. W sezonie Iskra wygrała 15 spotkań, trzy razy Warszawiacy schodzili z parkietu pokonani. Mecz z Atakiem rozpocznie się dziś o godzinie 20.
Sobota Elblążanom upłynie pod znakiem meczu z BAS Białystok – drugą drużyną w III lidze województwa podlaskiego. W sezonie zasadniczym BAS został wyprzedzony tylko przez lokalnego rywala – Tytanów Białystok. Mecz Atak – BAS rozpocznie się o godzinie 16.
Wszystkie mecze półfinałowego turnieju odbędą się w Łodzi, w hali przy ulicy Wici 45. Wstęp wolny. Mecze można oglądać na kanale YT Resursa Łódź.
Terminarz turnieju w Łodzi:
27 marca:
godz. 17.30: Resursa Łódź – BAS Białystok
godz. 20: Iskra Warszawa – Atak Elbląg
28 marca
godz. 16: BAS Białystok – Atak Elbląg
godz. 18.30 Resursa Łódź – Iskra Warszawa
29 marca
godz. 12.30: Iskra Warszawa – BAS Białystok
godz. 15: Resursa Łódź – Atak Elbląg
Truso w Raszynie
Siatkarki Truso o finał baraży o II ligę rozpoczną w Raszynie. Gospodarzem naszego turnieju półfinałowego są Orlęta Raszyn – mistrz województwa mazowieckiego. Pewną ciekawostką jest fakt, że raszyńskie Orlęta wygrały III ligę mazowiecką zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Raszynianki w 18 meczach, 15 razy cieszyły się ze zwycięstwa. Mecz z Truso w sobotę o godzinie 16.
Dziś Truso rozegra mecz z UKS Ozorków – mistrzem III ligi województwa łódzkiego. Ten zespół w sezonie zasadniczym przegrał tylko dwa razy (i 16 wygrał); turniej finałowy przeszedł bez porażki notując trzy zwycięstwa. Mecz z Ozorkowem rozpocznie się o godzinie 19
Półfinałowe zmagania Elblążanki zakończą w niedzielę meczem z Tytanami Białystok. Rywal to wicemistrz województwa podlaskiego. W lidze zdobył 26 punktów ulegając tylko białostockim Orłom, które wywalczyły dwa oczka więcej. Mecz rozpocznie się o godzinie 11.
Mecze odbywać się będą w Centrum Sportu w Raszynie przy ulicy Sportowej 30. Transmisje przeprowadzi kanał YT „Marcin Rakowski komentuje”.
Terminarz turnieju w Raszynie
27 marca:
godz. 16: Orlęta Raszyn – Tytani Białystok
godz. 19: Truso Elbląg – UKS Ozorków
28 marca:
godz. 16: Orlęta Raszyn – Truso Elbląg
godz. 19: Tytani Białystok – UKS Ozorków
29 marca:
godz. 11: Truso Elbląg – Tytani Białystok
godz. 14: UKS Ozorków – Orneta Raszyn