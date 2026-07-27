Pierwszy Night Skating na Kalbarze

Tor Kalbar najczęściej tętni życiem w ciągu dnia. Tym razem będzie inaczej. W czwartek, 30 lipca, w godzinach 21:00–23:00, obiekt przejmą rolkarze. Night Skating to luźny, wieczorny przejazd dla każdego niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szykujcie się na debiut wyjątkowego wakacyjnego wydarzenia, czyli pierwszego Night Skatingu na Kalbarze! Już w czwartek, 30 lipca, będziecie mogli przekonać się, jak tor prezentuje się po zmroku i poczuć jego niepowtarzalny klimat. Dwie godziny jazdy, imprezowa muzyka, kolorowe światła i wyjątkowa oprawa stworzą atmosferę, która zachęci do ruchu i wspólnej zabawy.

To świetny pretekst, by spotkać się ze znajomymi, oderwać od codzienności i spędzić letni wieczór aktywnie. Jedni wykorzystają ten czas na dynamiczną jazdę, inni po prostu pozwolą sobie na chwilę luzu, łapiąc przysłowiowy wiatr we włosach. Wybór należy do Was!

Wyciągnijcie rolki, załóżcie kaski i wpadajcie na Tor Kalbar. Czeka na Was niezapomniany wieczór pełen dobrej energii, muzyki i aktywnej zabawy w niepowtarzalnej, nocnej scenerii.

Jeśli aktualnie nie posiadacie własnych rolek, nie martwcie się! Wyjątkowo podczas wydarzenia będzie dostępna wypożyczalnia rolek. Uprzedzamy jednak, że ilość sprzętu jest mocno ograniczona i warto przyjść nieco szybciej. Kto pierwszy, ten lepszy!

Jeśli szukacie kolejnych pomysłów na aktywne wakacje, warto zajrzeć do harmonogramu „Wakacji z MOSiR-em”, w którym nie brakuje wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych.