Pierwszy sprawdzian KPR na plus

Szczypiorniści Klubu Piłki Ręcznej Elbląg rozpoczęli okres gier kontrolnych. Podopieczni Damiana Malandy pokonali w Kwidzynie miejscowy Usar 30:25, a przed nimi kolejne sparingi. Zobacz zdjęcia z treningu.

Elbląski zespół przygotowania do sezonie 2021/2022 rozpoczął dwa tygodnie temu pod okiem nowego trenera Damiana Malandy. Skład drużyny nieco się zmienił, odeszło czterech zawodników. Maksymilian Chyła zasilił MKS Grudziądz, Piotr Budzich zdecydował się na grę w Jurandzie Ciechanów, Volodymyr Shupyk w ŚKPR Świdnica, Rafał Stępień trenuje w Żukowie. Z MKS Truso dołączył Dominik Latarski, Radosław Tatar, Mikołaj Sowiński, Jakub Bartkowski, Patryk Plak i Jakub Masłowski. Z elbląskim zespołem trenuje też Damian Spychalski. Warto nadmienić, że większość zawodników KPR jest wychowankami MKS Truso.

Elblążanie mają już za sobą pierwszy mecz kontrolny z Usarem Kwidzyn. Zawodnicy grali 3x20 minut. Pierwsza część zakończyła się wygraną KPR 11:7, po 40 minutach prowadzili 21:16, a po końcowym gwizdku tablica wyników wskazywała 30:25. - Usar Kwidzyn ma ambicję by awansować do I ligi centralnej. Nasi zawodnicy mogli się wykazać, każdy dostał swój czas na parkiecie, by się pokazać trenerowi z jak najlepszej strony. Przez 20 minut grała pierwsza siódemka, w drugiej kolejna siódemka i w trzeciej części trener pomieszał skład. Jesteśmy dobrej myśli, przed nami kolejne sparingi - powiedział kierownik KPR Piotr Sadowski.

28 sierpnia KPR weźmie udział w turnieju w Wejherowie, gdzie zmierzy się z Tytanami i Żukowem II. Warto dodać, że zmienił się skład ligi. Z grupy, w której gra elbląska drużyna do ligi centralnej odeszła Nielba Wągrowiec, SPR Żukowo, MKS Grudziądz oraz Warmia Olsztyn. Naukę zakończył ostatni rocznik SMS Gdańsk, więc tej drużyny też już nie będzie. Pojawił się za to beniaminek Szczypiorniak Olsztyn, KPR Gryfino, Sparta Oborniki, Mazur Sierpc i aż cztery drużyny Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Usar Kwidzyn - KPR Elbląg 25:30 (7:11; 16:21)

KPR: Jaworski, Plak M. - Nowakowski 7, Peret 5, Reseman 5, Sucharski 3, Załuski 3, Muracki 2, Bartkowski 2, Sparzak 2,Latarski 1, Plak P., Masłowski, Heyda, Sowiński, Tatar, Robak.

Elblążanie zmagania ligowe rozpoczną od wyjazdowym meczem ze Szczypiorniakiem Olsztyn 18 września, natomiast tydzień później zagrają pierwszy mecz u siebie z Tytanami Wejherowo.