Czterech zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kontra" w mijający weekend rywalizowało na ringu w Lidzbarku Warmińskim podczas Mistrzostw Warmii i Mazur w boksie.

Do zawodów zgłoszono 105 uczestników z 13 klubów bokserskich naszego województwa. Najmłodszy uczestnik z elbląskiego klubu młodzik Artem Nikitenko wywalczył trzecie miejsce w swojej kategorii wagowej. Juniorzy Dominik Berdyczko (57 kg) oraz Bartosz Marchlewski (86 kg) stanęli na najwyższym stopniu podium i zostali mistrzami naszego województwa.

Mistrzostwa Warmii i Mazur były jednocześnie przepustką dla zawodników naszego okręgu w kategorii wiekowej kadet do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Zawodnik elbląskiej "Kontry" Sebastian Maruszak (80 kg) sięgnął po tytuł mistrza Warmii i Mazur w boksie i będzie reprezentował województwo warmińsko-mazurskie na tej imprezie sportowej, która odbędzie się w kwietniu w Wałbrzychu.

Sebastian został wybrany najlepszym zawodnikiem grupy wiekowej kadet oraz otrzymał powołanie do kadry wojewódzkiej kadetów w boksie W-M OZB.