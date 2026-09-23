UWAGA!

Pilates – siła, stabilizacja i świadomy ruch

 Elbląg, MOSiR
MOSiR

Pilates kojarzy się przede wszystkim ze spokojnym tempem, ale za pozornie prostymi ruchami stoi bardzo świadoma praca całego ciała. To forma aktywności, która pomaga wzmacniać mięśnie, poprawiać stabilizację i elastyczność oraz lepiej kontrolować własny ruch. W ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em można ćwiczyć Pilates dwa razy w tygodniu, a dodatkowo wybrać grupę odpowiednią do swojego poziomu.

Liczy się jakość ruchu

W Pilatesie nie chodzi o wykonywanie jak największej liczby powtórzeń. Znacznie ważniejsze są dokładność, prawidłowa technika i świadome zaangażowanie odpowiednich mięśni. Dużą rolę odgrywają mięśnie głębokie, które pomagają stabilizować ciało, a także prawidłowa postawa i oddech.

Wymaga także koncentracji i skupienia na wykonywanym ruchu. Połączenie oddechu, precyzji i spokojnego tempa pozwala lepiej kontrolować ciało, poprawiać jego ruchomość i koordynację, a także wzmacniać poszczególne partie mięśniowe. To sposób pracy, który może dać zarówno wyzwanie dla mięśni, jak i poczucie rozluźnienia po treningu.

Regularne zajęcia mogą być również dobrym uzupełnieniem innych form aktywności – zarówno bardziej intensywnego treningu, jak i codziennego ruchu.

 

Dla początkujących i zaawansowanych

Pilates nie wymaga wcześniejszego doświadczenia. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z tą formą aktywności mogą wybrać grupę podstawową, w której najważniejsze jest poznanie zasad i prawidłowej techniki. Dla osób, które mają już doświadczenie, przygotowaliśmy grupę zaawansowaną, pozwalającą na bardziej wymagającą pracę.

Podczas zajęć instruktor zwraca uwagę na sposób wykonywania poszczególnych ćwiczeń, koryguje błędy i pomaga dopasować ich poziom do możliwości uczestników. Dzięki temu można stopniowo rozwijać swoje umiejętności i coraz lepiej kontrolować wykonywane ruchy.

 

Dwa poziomy, cztery terminy w tygodniu

Zajęcia Pilates odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki – w górnej sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. O godz. 16:30 rozpoczyna się grupa podstawowa, natomiast o godz. 17:30 grupa zaawansowana. Każde zajęcia trwają 60 minut, a w jednej grupie może ćwiczyć maksymalnie 30 osób.

 

Informacje organizacyjne

Koszt jednorazowego wejścia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” – 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena.

Na zajęcia warto zabrać wygodny, niekrępujący ruchów strój sportowy, butelkę wody oraz ręcznik. Przydatna może być również własna mata, ale bez obaw – znajdziecie je także na sali.

Regularnie korzystasz z zajęć? Sprawdź ofertę karnetów MOSiR-u. Przy ich doładowaniu można otrzymać nawet 50% bonusu, a dzięki karnetowi łatwiej i szybciej opłacisz wejścia na obiekty MOSiR oraz zajęcia w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em. Dowiedz się więcej o karnetach.

Pełny harmonogram zajęć i informacje o programie znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama