Pilates – siła, stabilizacja i świadomy ruch

Pilates kojarzy się przede wszystkim ze spokojnym tempem, ale za pozornie prostymi ruchami stoi bardzo świadoma praca całego ciała. To forma aktywności, która pomaga wzmacniać mięśnie, poprawiać stabilizację i elastyczność oraz lepiej kontrolować własny ruch. W ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em można ćwiczyć Pilates dwa razy w tygodniu, a dodatkowo wybrać grupę odpowiednią do swojego poziomu.

Liczy się jakość ruchu

W Pilatesie nie chodzi o wykonywanie jak największej liczby powtórzeń. Znacznie ważniejsze są dokładność, prawidłowa technika i świadome zaangażowanie odpowiednich mięśni. Dużą rolę odgrywają mięśnie głębokie, które pomagają stabilizować ciało, a także prawidłowa postawa i oddech.

Wymaga także koncentracji i skupienia na wykonywanym ruchu. Połączenie oddechu, precyzji i spokojnego tempa pozwala lepiej kontrolować ciało, poprawiać jego ruchomość i koordynację, a także wzmacniać poszczególne partie mięśniowe. To sposób pracy, który może dać zarówno wyzwanie dla mięśni, jak i poczucie rozluźnienia po treningu.

Regularne zajęcia mogą być również dobrym uzupełnieniem innych form aktywności – zarówno bardziej intensywnego treningu, jak i codziennego ruchu.

Dla początkujących i zaawansowanych

Pilates nie wymaga wcześniejszego doświadczenia. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z tą formą aktywności mogą wybrać grupę podstawową, w której najważniejsze jest poznanie zasad i prawidłowej techniki. Dla osób, które mają już doświadczenie, przygotowaliśmy grupę zaawansowaną, pozwalającą na bardziej wymagającą pracę.

Podczas zajęć instruktor zwraca uwagę na sposób wykonywania poszczególnych ćwiczeń, koryguje błędy i pomaga dopasować ich poziom do możliwości uczestników. Dzięki temu można stopniowo rozwijać swoje umiejętności i coraz lepiej kontrolować wykonywane ruchy.

Dwa poziomy, cztery terminy w tygodniu

Zajęcia Pilates odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki – w górnej sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. O godz. 16:30 rozpoczyna się grupa podstawowa, natomiast o godz. 17:30 grupa zaawansowana. Każde zajęcia trwają 60 minut, a w jednej grupie może ćwiczyć maksymalnie 30 osób.

Informacje organizacyjne

Koszt jednorazowego wejścia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” – 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena.

Na zajęcia warto zabrać wygodny, niekrępujący ruchów strój sportowy, butelkę wody oraz ręcznik. Przydatna może być również własna mata, ale bez obaw – znajdziecie je także na sali.

Regularnie korzystasz z zajęć? Sprawdź ofertę karnetów MOSiR-u. Przy ich doładowaniu można otrzymać nawet 50% bonusu, a dzięki karnetowi łatwiej i szybciej opłacisz wejścia na obiekty MOSiR oraz zajęcia w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em. Dowiedz się więcej o karnetach.

Pełny harmonogram zajęć i informacje o programie znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.