Piłkarska sobota na wyjeździe

8 sierpnia Concordia zaczyna kolejny sezon w grupie pierwszej III ligi. Pierwszym rywalem pomarańczowo-czarnych będzie Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Czwartoligowe rezerwy Olimpii szansy na pierwsze zwycięstwo w sezonie poszukają w meczu z GSZS Rybno.

Concordia zaczyna III ligę

To może być bardzo ciekawy sezon w III lidze. Z powodu braku spadków w grupie pierwszej III ligi, gdzie gra elbląska Concordia, do rywalizacji przystąpią 22 drużyny. Rozgrywki będą podzielone na dwa etapy: do końca marca wszystkie zespoły rozegrają jeden mecz każdy z każdym. Potem nastąpi podział ligi na dwie grupy. Pierwsza ósemka rozegra mecze każdy z każdym, mecz i rewanż o jedno miejsce premiowane awansem do II ligi. Pozostałe będą walczyć o utrzymanie: jeden mecz każdy z każdym, z zastrzeżeniem, że gospodarz meczu w pierwszej rundzie, w drugiej będzie gościem.

Concordia dwa pierwsze mecze rozegra na wyjeździe. W sobotę (8 sierpnia) pomarańczowo czarni zmierzą się ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. W ubiegłym sezonie w Elblągu górą byli gospodarze, którzy pokonali ówczesnego wicelidera 1:0 po bramce Adama Dudy.

W okresie przygotowawczym przy Krakusa doszło do poważnych ruchów transferowych. Na miejsce piłkarzy, którzy odeszli sprowadzono ośmiu nowych i kilka nazwisk może „zrobić różnicę” na poziomie III ligi. W pomarańczowo – czarnych barwach zw sezonie 2020/21 zagrają Anton Kolosov, Jakub Bojas, Aleks Łęcki, Patryk Burzyński, Hubert Banach, Hubert Otręba, Marcin Kurs i Mateusz Szmydt.

W Świcie Nowy Dwór Mazowiecki w przerwie letniej zmienił się trener – nowym szkoleniowcem został Mariusz Miecznikowski. Już pod okiem nowego trenera drużyna zdobyła Wojewódzki Puchar Polski w województwie mazowieckim. W finale w karnych (6:5) pokonała innego trzecioligowca – warszawski Ursus. Po 120 minutach gry był remis 3:3. Bramki dla Świtu strzelali: Rafał Maciejewski (x2, obie z rzutów karnych) i Michał Drewnowski. Warto zwrócić uwagę, że Świt już w 20 minucie przegrywał 0:2 i zdołał odwrócić losy finału. Nagrodą będzie mecz w pierwszej rundzie centralnych rozgrywek Pucharu Polski, a do Nowego Dworu przyjedzie ekstraklasowe Zagłębie Lubin.

Świt Nowy Dwór Mazowiecki vs Concordia Elbląg – sobota, 8 sierpnia, godz. 16

Rezerwy Olimpii w Rybnie

Czwartoligowe rezerwy Olimpii Elbląg w sobotę (8 sierpnia) zmierzą się w Rybnie z tamtejszym GSZS. Rywal to beniaminek IV ligi, który w ubiegłym sezonie wygrał drugą grupę warmińsko – mazurskiej klasy okręgowej. GSZS obecny sezon rozpoczął od zwycięstwa 2:0 z Tęczą Biskupiec. W drugiej kolejce rybniczanie ulegli 2:5 w Braniewie miejscowej Zatoce. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że dwie bramki GSZS stracił w minutę tuż przed końcem pierwszej połowy spotkania.

Podopieczni Karola Przybyły mają na koncie jeden punkt zdobyty w środę po bezbramkowym remisie z Polonią Lidzbark Warmiński. Mecze w IV lidze są jednocześnie okazją dla pozyskanych latem piłkarzy do pierwszego zespołu do zaprezentowania swoich umiejętności. Ci grali w czwartek sparing w pierwszej drużyny z Arką Gdynia. Odpowiedź na pytanie: czy i którzy piłkarze z drugoligowym doświadczeniem zagrają w sobotę w Rybnie otrzymamy o godzinie 16. Wiktor Perlejewski, który w środę otrzymał czerwoną kartkę, będzie mógł zagrać w sobotnim meczu, gdyż „asa kier” otrzymał w wyniku dwóch żółtych kartek.

Młody zespół rezerw będzie chciał zainkasować pierwsze trzy punkty w sezonie.

GSZS Rybno vs Olimpia II Elbląg – sobota, 8 sierpnia, godz. 16