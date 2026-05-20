Piłkarska „Trójka" najlepsza w Elblągu

Drużyna SSP3, fot. nadesłana

Drużyna ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 wygrała rozgrywki piłkarskie, w ramach XL Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na boiskach przy ul. Skrzydlatej pokonała wszystkich rywali i wyprzedziła na podium SP 19 oraz SP 15.

Do rywalizacji przystąpiło kilkanaście szkół z Elbląga. Mecze odbywały się na sztucznej murawie obiektu MOSiR, jednocześnie na dwóch wytyczonych boiskach i trwały 2x8 minut. Po eliminacjach w fazie grupowej, w finałach medale rozstrzygnęły baraże i spotkania w grupach.

Klasyfikacja finałowa

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

2. Szkoła Podstawowa nr 19

3. Szkoła Podstawowa nr 15

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.


