Piłkarze ręczni SSP 3 najlepsi

Kolejna dyscyplina za nami, podczas XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W rozgrywkach piłkarzy ręcznych najlepsza okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3.

Mecze odbywały się po 15 minut każdy. Rywalizowało 8 szkół, w dwóch grupach. Awans do finałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

Klasyfikacja finałow

1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków

2) Szkoła Podstawowa nr 12

3) Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, najlepsi otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.