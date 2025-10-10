Piłkarze ręczni SSP 3 najlepsi

Kolejna dyscyplina za nami, podczas XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W rozgrywkach piłkarzy ręcznych najlepsza okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3.
Mecze odbywały się po 15 minut każdy. Rywalizowało 8 szkół, w dwóch grupach. Awans do finałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
Klasyfikacja finałow
1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków
2) Szkoła Podstawowa nr 12
3) Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, najlepsi otrzymują medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.
MOS