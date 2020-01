Piłkarze wracają do treningów

Piłkarze Olimpii i Concordii wrócili do treningów przed rundą wiosenną. Trochę więcej wolnego mają czwartoligowcy, którzy przygotowania do rozgrywek ligowych rozpoczną 14 stycznia. Zobacz zdjęcia z treningu Olimpii.

Piłkarze Olimpii Elbląg przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli we wtorek (7 stycznia) od testów wytrzymałościowych. Wczoraj (8 stycznia) odbyły się pierwsze zajęcia na boisku przy ul. Skrzydlatej. W porównaniu ze składem z jesieni ubiegłego roku na treningach zabrakło Bruno Żołądzia i Eryka Filipczyka, którzy mają ciężkie kontuzje. Do treningów wrócił Michał Kiełtyka, ważą się losy Macieja Rozumowskiego. W okresie przygotowawczym z pierwszym zespołem trenować też będą zawodnicy rezerw: Sebastian Milanowski, Dawid Wierzba, Mariusz Bucio i Łukasz Sarnowski.

- Na razie nie ma żadnych nowych twarzy. Na dziś też nikt nie zgłosił chęci odejścia z drużyny – informuje Adam Nocoń, trener Olimpii Elbląg. - Najważniejsze, żeby nikt nie odszedł. A jeżeli finanse klubu na to pozwolą, to na pewno chciałbym do drużyny dokooptować jeszcze jakiś zawodników. W rundzie jesiennej mieliśmy najbardziej szczupłą kadrę spośród wszystkich drugoligowców.

Olimpia do rundy wiosennej będzie przygotowywać się na własnych obiektach. W okresie ferii szkolnych sztab szkoleniowy zaplanował obóz dochodzeniowy. Olimpijczycy rozegrają też 8 sparingów.

- Na wiosnę będziemy grać o jak najlepszy wynik sportowy – mówił Adam Nocoń.

Sparingi Olimpii Elbląg

15 stycznia - Stomil Olsztyn w Cetniewie

18 stycznia - Olimpia Grudziądz w Elblągu

25.stycznia - Elana Toruń w Elblągu

1 lutego - Radunia Stężyca w Elblągu

8 lutego - Sokół Ostróda w Elblągu

12 lutego - Bałtyk Gdynia w Gdyni

15 lutego - Huragan Morąg w Elblągu

22 lutego – Arka II Gdynia w Elblągu

Concordia Elbląg

Wieczorem pierwszy trening na boisku przy ul. Skrzydlatej rozpoczęli piłkarze Concordii Elbląg. Pomarańczowo – czarnych w rundzie wiosennej III ligi poprowadzi Adam Boros.

- Są postawione cele, aby wprowadzać do zespołu seniorów naszych wychowanków oraz młodzieżowców z zewnątrz. Jednocześnie chcemy powoli i systematycznie podnosić jakość zespołu, aby za 2-3 lata próbować powalczyć o awans do wyższej klasy rozgrywkowej – mówił Adam Boros, trener Concordii Elbląg w wywiadzie dla klubowej strony internetowej.

Sparingi Concordii Elbląg

18 stycznia - Sokół Ostróda w Elblągu

25 stycznia - GKS Wikielec w Elblągu

1 lutego - Huragan Morąg w Elblągu

8 lutego - Grom Nowy Staw w Elblągu

12 lutego Polonia Pasłęk w Elblągu

15 lutego - KP Starogard Gd. w Elblągu

19 lutego - Gryf Wejherowo w Rumi

22 lutego - Bałtyk Gdynia w Gdyni

29 lutego - Radunia Stężyca w Stężycy

Olimpia II Elbląg

Podopieczni Szymona Wagi rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej IV ligi 14 stycznia. Młodzi Olimpijczycy planują rozegrać 9 sparingów.

Sparingi Olimpii II Elbląg (wszystkie w Elblągu):

25 stycznia - Agat Jegłownik

1 lutego - Żuławy Nowy Dwór Gdański

8 lutego - Zatoka Braniewo

15 lutego - Polonia Pasłęk

22 lutego - Jaguar Gdańsk

29 lutego - Powiśle Dzierzgoń

7 marca - Powiśle II Dzierzgoń

14 marca - Polonia Pasłęk

21 marca - Barkas Tolkmicko