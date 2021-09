Plac zabaw na wodzie? W CRW Dolinka to możliwe

Graf. MOSiR

W Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” pojawi się wyjątkowa atrakcja, która szczególnie spodoba się młodszym pływakom. Od piątku, 24 września, aż do niedzieli, w strefie sportowej i rekreacyjnej naszego basenu będą dostępne dwa dmuchane tory przeszkód. To one staną się główną atrakcją piątkowej rodzinnej zabawy w tym obiekcie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza w piątek (24 września) od godz. 18 na wieczorną imprezę dla całych rodzin, która rozpocznie trzydniowe aktywności związane z dmuchanym placem zabaw. Ta nietypowa atrakcja, ciesząca się dużą popularnością w wielu miejscach w kraju i za granicą, zawita także w Elblągu. Dzięki niej wszyscy najmłodsi sympatycy pływania będą mieli wspaniałą okazję, aby wziąć udział w ciekawych animacjach i konkursach, które w piątkowy wieczór wypełnią całą Dolinkę. Bo która z naszych pociech nie chciałaby poskakać wśród dmuchanych zamków oraz przeszkód i jednocześnie poczuć sportową rywalizację? A wszystko to będzie ubarwione efektami świetlnymi i muzyką. Główną atrakcją będzie duży dmuchany tor przeszkód, który będzie znajdował się na basenie sportowym, gdzie zajmie 3 tory pływackie (pozostałe tory będą dostępne). W basenie do nauki pływania będzie drugi, mniejszy tor. Dodatkowo podczas piątkowej imprezy w basenie rekreacyjnym oraz w części dla najmłodszych zorganizowane będą konkursy i animacje, które umilą czas najmłodszym. Impreza w CRW Dolinka rozpocznie się w piątek, o godzinie 18 i potrwa 3 godziny. Od tego momentu dmuchany tor przeszkód będzie czekał na wszystkich chętnych, którzy będą chcieli go pokonać. Z toru przeszkód będzie można skorzystać przez całą sobotę (od 6 do 22) oraz w niedzielę od 6 do 20. Co ważne, bilet wstępu zarówno na piątkową imprezę inauguracyjną, jak i przez cały weekend, będzie w cenie zwykłego wejścia na basen. Warto więc skorzystać z naszej propozycji, która na pewno uatrakcyjni zabawy w wodzie.

MOSiR