Pływackie emocje w CRW Dolinka 

W najbliższy czwartek (6.04) do Elbląga ponownie przyjedzie liczna grupa młodych ludzi, których pasją jest pływanie. Tego dnia w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki odbędzie się XV Elbląska Wiosna Pływacka.

Gospodarzem zawodów jest Uczniowski Klub Pływacki Jedynka Elbląg, który istnieje od 2004 r. Obecnie trenuje w nim ponad 140 zawodniczek i zawodników, co sprawia, że jest to największy klub szkolący w zakresie pływania w naszym mieście.

Czwartkowe zawody rozpoczną się o godz. 9:45. Organizatorzy spodziewają się udziału ponad 300 młodych pływaczek i pływaków w wieku od 8 do 14 lat, którzy zmierzą się w różnych konkurencjach pływackich.

- Zawody pływackie to nie tylko okazja do rywalizacji, ale także do promowania zdrowego stylu życia i integracji. Dlatego, jeśli lubisz pływanie i chcesz zobaczyć, jak w praktyce prezentują się najlepsi młodzi pływacy z naszego miasta i regionu, koniecznie zarezerwuj sobie termin na 6 kwietnia i przyjdź na basen CRW Dolinka, by dopingować zawodników! – zapraszają przedstawiciele UKP Jedynka.

Honorowy patronat nad Elbląską Wiosną Pływacką objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Cieszę się, że w Elblągu po raz kolejny organizowana jest impreza promująca pływanie wśród dzieci i młodzieży. Wszystkim uczestnikom zawodów życzę udanej rywalizacji i osiągania wysokich wyników sportowych – napisał prezydent Witold Wróblewski do organizatorów.

UKP Jedynka może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Wychowankowie klubu zdobyli wiele medali na mistrzostwach Polski oraz byli członkami kadry narodowej i wojewódzkiej. Do najbardziej znanych wychowanków tego klubu należą Robert Karaś, który jest mistrzem i rekordzistą świata w triathlonie ironman oraz Sebastian Karaś, czołowy zawodnik w Polsce w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych. Wśród wychowanek klubu znajduje się także Wiktoria Bieńkowska, rekordzistka Polski seniorów w pływaniu na 200 metrów stylem klasycznym.

Przypomnijmy, że w marcu br. podczas Elbląskiego Święta Sportu nagrody prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym w 2022 r. otrzymali pływacy UKP Jedynki Anna Doroszkiewicz i Marcel Jureko oraz trenerzy Tomasz Wysocki i Krzysztof Kluge.