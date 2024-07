Pływackie zawody na Dolince

Wakacje i woda to idealne połączenie, dlatego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci i młodzież na zawody pływackie. W czwartek, 11 lipca spotkamy się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie najmłodsi będą rywalizować na basenie sportowym. Udział w zawodach jest bezpłatny, a na zwycięzców czekają pamiątkowe medale i słodki upominek.

Lato, słońce i wakacyjny czas sprzyjają aktywności fizycznej. Wielu młodych ludzi uwielbia pływanie, które jest doskonałym sposobem na relaks i odpowiednią dawkę ruchu. Połączenie tych przyjemności z elementem rywalizacji sportowej, to przepis na udany czwartkowy poranek.

Zawody są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat, które potrafią samodzielnie przepłynąć 25 metrów. Uczestnicy mogą pokonać ten dystans w dowolnym stylu pływackim, a także korzystając z dostępnych na miejscu przyrządów, takich jak deska czy makaron. Bezpieczeństwo zapewnią ratownicy i instruktorzy, a start zawodów zaplanowano na godzinę 10.

Celem zawodów jest dobra zabawa, dlatego nie będzie prowadzonego pomiaru czasu. Każdy uczestnik otrzyma medal, a po zakończeniu rywalizacji wszyscy uczestnicy będą mogli do godziny 12 bezpłatnie korzystać ze strefy rekreacyjnej.

Zgłoszenia przyjmujemy do środy, 10 lipca, do godziny 12 poprzez formularz Google. Limit uczestników wynosi 100 osób, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach można będzie zapisać dziecko na miejscu, na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zachęcamy, aby wydrukować, wypełnić i przynieść do biura zawodów oświadczenie niezbędne do udziału dziecka. Więcej informacji na temat wydarzenia w regulaminie.

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji Wakacje z MOSiR-em są bezpłatne. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami.