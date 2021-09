Pływacy pokonali tor przeszkód

Dmuchany plac zabaw po raz pierwszy pojawił się w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” i od razu przyciągnął ogromne zainteresowanie. Podczas imprezy, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, otwierającej tę trzy dniową atrakcję nie tyko najmłodsi chętnie spróbowali na nim swoich sił. Zobacz zdjęcia.

W piątek klienci basenu mogli przekonać się, jak znakomitą zabawą jest pokonanie dmuchanego toru przeszkód. Szczególnie ci najmłodsi pływacy tłumnie co chwilę znajdowali się na jego starcie, aby cieszyć się efektowną zjeżdżalnią na jego finiszu. Każdy mógł spróbować i nikogo nie zniechęcał fakt, że można było czasem wpaść do wody.

Na powierzchni basenu sportowego ustawiony był długi tor z wieloma przeszkodami, natomiast na basenie rekreacyjnym, w miejscu nauki pływania, do aktywności zachęcał nieco mniejszy, dmuchany plac zabaw. To tam miło spędzali czas rodzice z młodszymi pociechami. Oprócz tej atrakcji, dzieci korzystały także z wodnych konkurencji, za których pokonanie otrzymywały „uśmiechniętą buźkę” oraz słodką nagrodę.

Z toru przeszkód będzie można skorzystać także przez całą sobotę, od 6 do 22, oraz w niedzielę, od 6 do 20. Co ważne, bilet wstępu przez cały weekend jest w cenie zwykłego wejścia na basen. Warto więc skorzystać z naszej propozycji, która na pewno uatrakcyjni weekend i zabawy w wodzie.