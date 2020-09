Pływalnia przy ul. Robotniczej tylko dla klubów i szkół

Kryta Pływalnia przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu po kilkumiesięcznej przerwie zostanie ponownie otwarta 1 września 2020 roku. Jednak w związku z pandemią wirusa COVID-19 obiekt przeznaczony będzie dla szkół i klubów sportowych. Z basenu nie skorzystają klienci indywidualni, którzy będą mogli pływać jedynie w CRW Dolinka.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu podjął decyzję, że w trakcie gdy w basenie przy ul. Robotniczej odbywają się zajęcia dla uczniów, z pływalni nie będą korzystały inne osoby. W samym obiekcie obowiązywały będą zasady zalecane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Inspektora Sanitarnego. Będzie zatem konieczność zakrywania ust i nosa od wejścia do budynku aż do czasu znalezienia się w szatni i ponownie po wyjściu z części basenowej, aż do czasu opuszczenia obiektu. Należy pamiętać o dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach. Szafki i klamki będą na bieżąco dezynfekowane. Reasumując, Kryta Pływalnia jest przygotowana na ponowne otwarcie i w pełni bezpieczna dla użytkowników. Przestrzegane są tu wszelkie wytyczne zawarte w rozporządzeniach Rady Ministrów tak, aby zapewnić jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki dla dzieci i młodzieży.