Po kadrze czas na mistrzostwa Hiszpanii

Najlepsi kajakarze Silvant Kajak Elbląg przebywają na obozie klubowym w Hiszpanii. W ramach przygotowań do sezonu wystartują w mistrzostwach tego kraju.

Elbląscy juniorzy: Julia Kot i Mikołaj Kot wrócili już z obozu reprezentacyjnego w portugalskim Milfontes. Jak było na obozie?

- Obóz reprezentacji Polski, w którym brałem udział był bardzo wymagający. Przede wszystkim warunki pogodowe, które nam towarzyszyły nie rozpieszczały nas. Wypływaliśmy ponad 400 km na wodzie. Niekiedy podczas jednego dnia przepłynęliśmy 35 km, dołączając do tego siłownie oraz biegi. Osobiście jestem zadowolony z tego zgrupowania. Luty i marzec to miesiące gdzie musimy „przydusić” i wspiąć się na szczyty swoich wytrzymałości. Jestem również optymistycznie nastawiony dlatego, widzę swój znaczący progres. A to oznacza, że są efekty mojej pracy – mówi Mikołaj Kot.

- Wietrzny to najlepsze określenie mijającego obozu w Portugalii. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek wcześniej był obóz z tak mocno niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Osobiście nie lubię pływać w takich warunkach ze względu na posturę mojego ciała. Osobom większym z pewnością łatwiej się utrzymać na tzw. „falach”. Mimo wszystko praca wykonana w 100%. Mieliśmy dobry czas z naszym trenerem kadrowym Tomaszem Szwedem, który wprowadza naprawdę świetną energie do zespołu. Jako grupa mamy do niego pełne zaufanie – znamy się już kilka lat i wiemy, że trener patrzy szeroko przede wszystkim dla dobra grupy. Jestem zdeterminowana, żeby w tym sezonie pokazać pazura oraz powalczyć o miejsce w kadrze młodzieżowej – dodała Julia Kot.

reklama

Juniorzy dołączyli do swoich klubowych kolegów na obozie klubowym w Hiszpanii. W ramach przygotowań do sezonu w Polsce elbląscy kajakarze wystartują w mistrzostwach Hiszpanii. - Jula i Mikołaj to, jak wskazuje nazwisko, „nasze Koty”. Potrafią pokazać pazur. Rozmawiałem ze szkoleniowcami reprezentacyjnymi. Wszyscy zgodnie twierdzą, że oboje zrobili znaczący progres. To są właśnie te informacje, które dla nas są najważniejsze. To są te informację dzięki którym „chce się chcieć”. Bo co może być bardziej budującego jak informacja, że podopieczni robią postępy. Jula i Mikołaj dołączyli do reszty zespołu Silvantu i już razem będziemy trenować do zbliżających się konsultacji. Po drodze mamy mistrzostwa Hiszpanii, które odbędą się w najbliższy weekend 23-24.03 w hiszpańskim Banyoles. Dzięki przyjacielskim relacjom – drużyna Hiszpańska zezwoliła na start naszych zawodników we wspomnianych mistrzostwach – poinformował nas Wojciech Załuski, trener klubowy Silvantu.