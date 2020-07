Pobiegnij z Teamem Karaś

Wakacje to doskonały moment by zadbać o własne ciało, kondycję i lepsze samopoczucie. A pomóc w tym mogą zajęcia biegowe, które w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em 2020” proponuje grupa biegowa Team Karaś. Wspólne treningi odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.30 w Bażantarni.

Myślisz o dobrym i profesjonalnym treningu, z udziałem doświadczonych biegaczy? Chciałbyś wziąć udział w zawodach, ale nie chcesz trenować w pojedynkę lub brakuje ci motywacji? Właśnie z myślą o miłośnikach biegania Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z grupą Team Karaś w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em 2020” zapraszają na wspólne treningi. Zajęcia przeznaczone są dla każdego, kto lubi się ruszać i chciałbym zadbać o swoją kondycję i sylwetkę.

- Tak naprawdę nasze zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, bez względu na to jaki posiadają poziom wytrenowania – informuje Wojciech Bartnicki z Team Karaś Elbląg. – Każdy, kto zawita na nasze treningi, znajdzie coś dla siebie. Na początek tradycyjnie prowadzimy wspólną rozgrzewkę, a następnie uczestników dzielimy na grupy w zależności o wytrenowania i wytrzymałości. Za każdym razem zajęcia dopasowywane są do możliwości uczestników.

Do wspólnych treningów można dołączyć w każdej chwili. Nie ważne czy ominęły cię pierwsze czy drugie zajęcia. Na każdych ze spotkań dowiesz się jak odpowiednio przygotować się najpierw do treningu, a później do zawodów. Dołącz do grupy Team Karaś Elbląg, a podniesiesz swoje umiejętności i otrzymasz zastrzyk pozytywnej energii.

- Podczas wspólnych zająć duży nacisk kładziemy na odpowiednią atmosferę wśród uczestników – wyjaśnia Wojciech Bartnicki. – Zależy nam, by każdy kto do nas przyjdzie, czuł się dobrze i komfortowo. Zdajemy sobie sprawę jak trudno jest zrobić ten pierwszy krok i rozpocząć wspólne treningi. A my do każdego podchodzimy indywidualnie. Bardzo często uczymy biegania niemal od podstaw, dajemy wskazówki dotyczące prawidłowego odżywiania czy nawodnienia organizmu. U nas każdy znajdzie coś dla siebie.

Nie po raz pierwszy wspólne zajęcia biegowe MOSiR-u i Team Karaś Elbląg organizowane są w naszym mieście. Poprzednie, przygotowujące do Biegu Piekarczyka czy Biegu Niepodległości cieszyły się sporym zainteresowaniem. Tym razem przyszedł czas na wakacyjne bieganie. Wspólne zajęcia odbywają się, przez całe wakacje, w każdy poniedziałek, środę i piątek, o godzinie 18:30 w Bażantarni. Zbiórka odbywa się na parkingu przy Muszli Koncertowej.