Początek wiosny z MOSiR-em

Wiosna, ach to ty! Słowa znanej wszystkim piosenki pokazują, że jest to jedna z naszych ulubionych pór roku. Jej początek zwiększa ochotę na wszelkie sportowe aktywności. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza więc na weekend pełen atrakcji.

Na początek zapraszamy na otwarcie Toru Wrotkarskiego Kalbar przy ul. Agrykola. Ruszamy w piątek, a godziny otwarcia Toru to 8-20 przez cały tydzień. Po zimowej aurze, obiekt zmienia swój wygląd i staje się wygodnym i bezpiecznym miejscem do uprawiania wielu sportów. Można skorzystać nie tylko z bezpłatnego 333 metrowego toru, idealnego do swobodnej jazdy na wtorkach, rolkach czy rowerkach biegowych. W jego centrum znajdują się także darmowe boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz dwa korty tenisowe, które można wynająć w bardzo atrakcyjnych cenach. Cennik i kontakt telefoniczny dostępne są tutaj.

W piątek zapraszamy także na wydarzenie na Lodowisku Helena. O godzinie 18:00 rozpocznie się ostatnie Ice Party, które podsumowuje sezon imprez zimowych w tym obiekcie. Zabawę poprowadzi DJ, a tafla będzie oświetlona kolorowymi światłami. Wstęp w cenie zwykłego biletu, czyli 7 zł ulgowy, 10 zł normalny. Można wypożyczyć łyżwy w cenie 8 zł za parę. Przypominamy, że Lodowisko Helena będzie dostępne dla użytkowników tylko do niedzieli, 27 marca. W weekend wejścia na ślizgawki odbywać się będą o godzinach: 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50.

Sobota to czas siatkarzy. W Hali Sportowo-Widowiskowej zagrają cztery najlepsze ekipy Awangarda Volley Ligi. O 11:00 KM PSP Elbląg zmierzy się z Sport Spa Team o brązowe medale w tej lidze, natomiast o 13:00 o mistrzostwo zagrają drużyny ZNP Elbląg i LOGBAR IKS Atak Elbląg. Zapraszamy do kibicowania, wstęp na trybuny będzie wolny.

Niedziela wypełni się atrakcjami dla rowerzystów. O godzinie 11:00 rozpoczną się Rowerowe wagary. Ruszamy z Toru Kalbar i będziemy jechać po miejskich ścieżkach rowerowych. Później dla wszystkich uczestników przygotowane będzie ognisko z kiełbaskami przy wiacie Margitka w Bażantarni.

Gdy ktoś chciałby spędzić w wodzie ten początek wiosny, to zapraszamy na baseny w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. W strefie sportowej można szlifować swoją formę, płynąc po wybranych torach, natomiast w strefie rekreacyjnej znajdują się liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są tam hydromasaże, jacuzzi, plac zabaw czy sauny. To wszystko dostępne jest dla klientów codziennie 6-22. Skorzystaj z Karnetu MOSiR, aby łatwo nabywać wejściówki na nasze propozycje i oszczędzać, szczegóły dostępne są na stronie mosir.elblag.eu w zakładce Karnety, polecamy.