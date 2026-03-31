Podsumowanie zimowego sezonu

Sezon zimowy na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu dobiegł końca. Za nami miesiące aktywności, spotkań na krytym lodowisku i torze, z których skorzystało 42 240 osób. Liczby najlepiej pokazują, jak dużym zainteresowaniem cieszyła się zimowa oferta obu obiektów.

Różnorodność na lodowisku Helena

Od pierwszych jesiennych dni, aż po końcówkę marca Lodowisko Helena nie zwalniało tempa. To były zarówno pierwsze kroki na łyżwach, rodzinne wyjścia, jak i powroty tych, którzy co roku czekają na zimowy sezon. Tafla żyła jednak nie tylko codziennymi ślizgawkami. Organizowane wydarzenia nadawały jej wyjątkowy klimat – Ice Party z muzyką, Halloween, Mikołajki czy Walentynki na lodzie przyciągały mieszkańców i budowały atmosferę wśród młodzieży i rodzin z dziećmi.

Masę wspomnień pozostawiły za sobą również Ferie z MOSiR-em. Ponadto po raz pierwszy sesje zostały podzielone według potrzeb użytkowników. Wprowadziliśmy sesje dla rodzin z dziećmi, aby zapewnić komfort użytkownikom oraz ślizgawki ze strefą freestyle – co było odpowiedzią na potrzeby zaawansowanych łyżwiarzy. Nie zabrakło również zajęć z nauki jazdy ukierunkowane nie tylko dla dzieci, ale również dla młodzieży i dorosłych.

Prawdziwa zima na Kalbarze

Swój intensywny sezon miał również Tor Kalbar. To miejsce, które na dobre wpisało się w zimowy krajobraz aktywności w mieście. Na torze odbywały się treningi lokalnych klubów, ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie szybkim, jak i wydarzenia, w których chętnie braliście udział. Spotykaliśmy się tu m.in. podczas Ferii z MOSiR-em, zawodów „Łyżwiarski Kalbar”, a także przy okazji Ice Party, które odbyło się na tym obiekcie po raz pierwszy. Na obu obiektach, zamiennie organizowane były jeszcze „Łyżwiarskie Czwartki”, wydarzenie skierowane było głównie dla dzieci i młodzieży.

Łącznie oba obiekty odwiedziło 42 240 osób. To nowy, rekordowy wynik, który potwierdza, że zimowe propozycje MOSiR niezmiennie trafiają w potrzeby mieszkańców i zachęcają do aktywnego spędzania czasu.

Dziękujemy, że byliście z nami tej zimy i wspólnie tworzyliście atmosferę na tafli oraz torze. Teraz zapraszamy do korzystania z sezonu wiosenno-letniego na Kalbarze, a już wkrótce również z rolkowiska.