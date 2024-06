Pokazać się w Europie

Trzech kajakarzy, jedna kajakarka i jeden kanadyjkarz. Tak wygląda elbląska reprezentacja na Mistrzostwa Europy Juniorów i Młodzieżowców, które 25 czerwca rozpoczną się w Bratysławie.

Po niedawnych Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy „nasi” kajakarze pojechali do Wałcza przygotowywać się do Mistrzostw Europy Juniorów i Ml odzieżowców Ostatecznie trenerzy reprezentacji zdecydowali się zabrać do Bratysławy Julię Kot, Mikołaja Kota (juniorzy; kajaki), Przemka Rojka i Igora Komorowskiego (młodzieżowcy, kajaki), oraz Patryka Stasiełowicza (junior, kanadyjki)

Prawdopodobnie elblążanie wystartują w następujących konkurencjach:

- Julia Kot: jedynka na 1000 metrów (bieg eliminacyjny 27 czerwca)

- Przemek Rojek: jedynka na 1000 metrów (bieg eliminacyjny 27 czerwca)

- Igor Komorowski: jedynka na 500 metrów (bieg eliminacyjny 27 czerwca)

- Mikołaj Kot: dwójka (z Mateuszem Kubalskim) na 500 metrów (bieg eliminacyjny 27 czerwca), czwórka (z Norbertem Midlochem, Piotrem Szymczakiem oraz Mateuszem Kubalskim) na 500 metrów (bieg eliminacyjny 27 czerwca)

- Patryk Stasiełowicz: jedynka na 500 metrów (bieg eliminacyjny 27 czerwca),jedynka na 200 metrów (bieg eliminacyjny 28 czerwca)