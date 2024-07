Polki rozpoczęły igrzyska od zwycięstwa (Elblążanie w Paryżu)

Siatkarki Joanna Wołosz i Aleksandra Szczygłowska rozpoczęły rywalizację na igrzyskach w Paryżu. Reprezentacja Polski, z elblążankami w składzie, pokonała Japonię 3:1.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczęły się 26 lipca. Polska reprezentacja liczy 213 sportowców, w tym pięcioro związanych z Elblągiem: siatkarki Joanna Wołosz i Aleksandra Szczygłowska, kajakarz Przemysław Korsak, koszykarz Przemysław Zamojski i lekkoatletka Iga Baumgart-Witan.

Jako pierwsze ze wspomnianej piątki rywalizację w Paryżu rozpoczęły siatkarki, które dziś (28 lipca) zmierzyły się z Japonią. Dla wychowanek Truso był to debiut na igrzyskach i trzeba przyznać, że debiut całkiem udany. Obie zawodniczki pojawiły się na boisku w pierwszym składzie, Aleksandra Szczygłowska grała całe spotkanie, natomiast trener Stefano Lavarini momentami dokonywał podwójnej zmiany, Joannę Wołosz zastępowała wtedy Katarzyna Wenerska. Pierwszy set nie był najlepszy w wykonaniu Polek i niestety przegrały go 20:25. Po zmianie stron biało-czerwone zagrały dużo lepiej w ataku i wyrównały stan rywalizacji na 1:1, po tym jak wygrały 25:21. W trzecim secie były bliskie rozbicia Japonek, bo prowadziły aż ośmioma punktami, jednak rywalki odrobiły siedem oczek. Na szczęście Polki nie pozwoliły im na doprowadzenie do remisu i wygrały 25:23. Nasza reprezentacja źle rozpoczęła czwarty set i przegrywała 0:3. Co prawda udało im się doprowadzić do wyrównania, jednak potem znów musiały gonić wynik. Biało-czerwone w końcu odskoczyły, jednak rywalki ambitnie walczyły i zdobyły punkt kontaktowy (22:21), by chwilę później doprowadzić do remisu po 23. Słabsza końcówka naszej reprezentacji spowodowała, że Japonia miała dwa setbole. Polki się broniły i zaraz to one miały piłkę meczową, a as serwisowy dał Polkom zwycięstwo 3:1.

31 lipca Polki zagrają z Kenią.