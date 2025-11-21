Ponad 200 dzieci w Memoriale Marianny Biskup

fot. arch. MOS

Rozpoczęła się rywalizacja elbląskich szkół podstawowych w IGRCE, czyli Memoriale Marianny Biskup. Ponad 200 dzieci wzięło udział w pierwszej w tym roku szkolnym edycji. Najszybsza okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.

IGRCE to zawody w formule wyścigów rzędów, dla dzieci z klas I-III z elbląskich szkół. Podczas imprezy odbyła się także klasyfikacja "Mały Mistrz", w której nagrodzono 3 najszybsze szkoły. Każde dziecko natomiast otrzymało pamiątkowy medal. Były także owoce i coś słodkiego. Kolejne IGRCE w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2026 roku. fot. arch. MOS

Michał Libuda