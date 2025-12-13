Porażka Silvantu z liderem

Piłkarze ręczni Silvantu rozpoczęli drugą rundę rozgrywek I-ligowych wyjazdowym starciem z liderem w Żukowie. Niestety elblążanie ponieśli wysoką porażkę z niepokonanym dotąd KPR 24:43.

Przed spotkaniem było wiadomo, że naszej drużynie będzie bardzo ciężko wywalczyć chociażby punkt w Żukowie, bowiem KPR to drużyna która wygrywa mecz za meczem i pewnie zmierza do Ligi Centralnej. Elblążanie zapowiadali jednak walkę od pierwszej do ostatniej minuty.

Podopieczni Mikołaja Kupca i Damiana Malandy rozpoczęli spotkanie nieźle, bo od prowadzenia 2:0, po trafieniu Kacpra Wociala i Michała Łucyna. Miejscowi gracze szybko wyrównali, a w 12. minucie było po 4. Jak się później okazało był to ostatni remis w tym meczu. Potem na parkiecie dominowali gospodarze, trafiali do siatki seryjnie i w ciągu 10 minut zdobyli aż jedenaście goli, a stracili zaledwie dwa. Świetną serię miejscowych na chwilę przerwał Szymon Heyda trafiając między słupki dwukrotnie. Do przerwy żukowianie odskoczyli na osiem bramek (19:11).

Po zmianie stron przez chwilę gra była wyrównana, potem znów częściej do siatki trafiali zawodnicy KPR. Elblążanie mieli problemy z zatrzymaniem ich ataków i dystans się powiększał. W 46. minucie przewaga miejscowych urosła do piętnastu bramek. W kolejnych akcjach przyjezdnym udało się nieco podreperować swój dorobek strzelecki, aktywny w ataku była Kapcer Wocial. Mimo bardzo wysokiego prowadzenia żukowianie nie zwolnili tempa, a w końcówce spotkania zdobyli aż pięć goli z rzędu. Mecz zakończył się wygraną lidera 43:24.

KPR Fit Dieta Żukowo - Silvant Handball Elbląg 43:24 (19:11)

KPR: Wodziński, Zakrzewski, Skonieczny - Dorsz 11, Maćkowiak 8, Kiejdo 6, Porębski 6, Benkowski 4, Helwak 2, Pstrąg 2, Dąbrowski 1, Wysokiński 1, Lorbiecki 1, Łangowski 1, Lewandowski, Gajdziński.

Silvant: Plak, Szaro - Wocial 7, Nowakowski 4, Heyda 4, Łucyn 3, Sparzak 2, Linda 1, Chodziński Sz. 1, Solecki 1, Ściesiński 1, Kwiatkowski, Laskowski, Sucharski, Stańczuk, Chodziński S.

Przed nasza drużyną dość długa przerwa, bowiem kolejne spotkana I-ligowe zaplanowano na weekend 7-8.02.2026.