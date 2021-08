Porwą się na podniebny rekord świata. Baltic Wingsuit Meet

Elbląg, a ściśle rzecz biorąc niebo nad Elblągiem, będzie miejscem próby pobicia rekordu świata w formacji skoczków lecącej za samolotem. Impreza Baltic Wingsuit Meet potrwa od 23 do 27 sierpnia na terenie elbląskiego lotniska.

Czego potrzeba do pobicia rekordu? 18 skoczków, weteranów tego ekstremalnego sportu, którzy w specjalnych kombinezonach mogą osiągnąć prędkość nawet 200 km/h i którzy będą lecieć w formacji za samolotem. Póki co rekord świata jest w rękach Szwajcarów.

Do Elbląga przyjedzie niemal 30 skoczków spadochronowych, którzy od 23 do 27 sierpnia będą podbijać niebo w różnych formacjach wingsuit. Szykuje się sporo atrakcji.

- Planujemy też skakać nad miastem w nocy w oświetlonych kombinezonach, co będzie wyglądać zjawiskowo. Do Elbląga przyjedzie również pilot ekstremalnie szybkiego spadochronu, który poleci razem z nami. Planujemy też przelecieć nad Zalewem Wiślanym z Krynicy Morskiej do Kadyn z lądowaniem na miejscowej plaży. A bicie rekordu będzie ukoronowaniem całej imprezy – tak mówił o Baltic Wingsuit Meet Piotr Walasek w rozmowie z portEl.pl w lipcu.

- Przedsięwzięcie (...) będzie obejmowało liczne atrakcje, które zwykle są organizowane osobno. W ciągu pięciu dni sierpnia wykonane zostanie wspólnie około tysiąca skoków w różnych formacjach wingsuit składających się od 9 do 18 osób plus samolot - tak o imprezie pisze portal dlapilota.pl. Podaje również szczegółowo atrakcje czekające na świadków podniebnych akrobacji:

Główne atrakcje Baltic Wingsuit Meet (większość nie miała jeszcze miejsca w Polsce):

- Planowane są skoki nad miastem formacją w nocy w oświetlonych kombinezonach.

- Planowane są loty skoczka wykorzystującego ekstremalnie szybki spadochron w formacji – XRW.

- Planowany jest przelot nad Zalewem Wiślanym - Krynica - Kadyny z lądowaniem na plaży.

- Planowany jest przelot w formacji z samolotem AWF i ustanowienie nowego rekordu świata.

W porównaniu do zeszłorocznej edycji imprezy tegoroczna obejmuje:

- dwa samoloty,

- ponad dwa razy więcej uczestników (27),

- dwa razy więcej dni lotów,

- plan ustanowienia rekordu świata,

- dwóch profesjonalnych load organizatorów z zagranicy.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku nad Elblągiem dziesięciu śmiałków pokusiło się o bicie rekordu Polski.

- Wingsuiting to sport ekstremalny, w którym skoczek ubrany w specjalny kombinezon skacze z dużej wysokości: z samolotu, szczytu urwiska, wysokiej budowli a następnie szybuje. Lot kończy się otwarciem spadochronu i lądowaniem. Kombinezon wingsuit zmniejszając prędkość opadania i zwiększając prędkość w poziomie pozwala na znacznie dłuższe przebywanie w powietrzu. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Spadochronowego, aby wykonać pierwszy skok wingsuit, należy mieć wykonane co najmniej 200 zwykłych skoków spadochronowych w ciągu ostatnich 18 miesięcy – pisaliśmy na naszych łamach o tej dyscyplinie.