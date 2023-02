Zrelaksowani, zmotywowani i pełni wigoru powracamy do aktywności fizycznej. Jak wykonać pierwszy i zarazem najtrudniejszy krok? Wystarczy skorzystać z propozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Z nami poprawicie ogólny stan zdrowia i polepszycie kondycję organizmu. Dołącz do szczęśliwych uczestników już dziś!

Aktywuj się z MOSiR-em jest to specjalny program dla mieszkańców, skierowany do każdej grupy wiekowej. Składa się on z aktywnych i urozmaiconych zajęć w sali fitness, na basenach, a także na płycie lodowiska, dzięki czemu każdy zainteresowany może znaleźć coś dla siebie. Tutaj nikt nie musi martwić się stopniem trudności, z uwagi na odpowiednio dobrane dla grupy ćwiczenia. Ponadto zajęciom towarzyszy przyjazna atmosfera, a nowe twarze są zawsze mile widziane.

Atrakcyjny cennik, wraz ze szczegółami dotyczącymi zajęć, poznasz klikając tutaj.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (ul. Moniuszki 25)

Poranki z Aqua Fitness: poniedziałek i środa, 9:30

Aqua Turbo: wtorek, 20:00

Aqua Long: czwartek, 20:00

Kryta Pływalnia (ul. Robotnicza 68)

Aqua Fitness Basic: poniedziałek, 20:00

Aqua Turbo: środa, 20:00

Aqua Long: piątek, 20:00

Aqua Senior: sobota, 11:00 i 12:00

Nauka i doskonalenie pływania: dwa razy w tygodniu

Lodowisko Helena (ul. Karowa 1)

Joga: wtorek, 18:20 (sala fitness)

Zumba: wtorek i czwartek, 19:30 (sala fitness)

Turbo Spalanie: środa, 18:30 (sala fitness)

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci: wtorek, 18:00

Nauka jazdy na łyżwach dla młodzieży i dorosłych: czwartek, 18:00

Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie i biletomacie na terenie lodowiska lub w kasach basenów. Istnieje możliwość korzystania z kart: Multisport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport.

Karnet MOSiR, czyli wygoda i oszczędność

Karnet MOSiR-u pozwala szybko i łatwo opłacić bilety wstępu na miejskie obiekty oraz nabyć wejściówki na wszystkie zajęcia programu Aktywuj się z MOSiR-em. Można również wykupić pojedyncze wejście na dowolny dzień do nowej siłowni MOSiR. Karnet pozwala na częstsze i tańsze wejścia na obiekty i zajęcia. Im więcej korzystasz, tym więcej oszczędzasz! Jak to działa? Każde większe doładowanie środków na koncie sprawia, że otrzymujesz od nas większy bonus, który zamienisz na dodatkowe wejścia i ćwiczenia. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.