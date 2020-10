Powrót futbolu. Ruszyła piłkarska liga MOSiR

Wystartowała jubileuszowa, 10. edycja Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów HYDROBUD. Do rywalizacji przystąpiło 11 zespołów, które powalczą o atrakcyjne nagrody, medale i puchary. W pierwszych ligowych pojedynkach nie brakowało emocji i gradu bramek.

Poprzedni sezon zakończył się po rundzie jesiennej. Jednak teraz po sporej przerwie od grania, sympatycy futbolu powrócili na elbląskie Orliki, aby znów powalczyć o tytuł najlepszej amatorskiej ekipy w naszym mieście. A kandydatów do podziału medali jest co najmniej kilku. Skład rozgrywek PELA HYDROBUD powiększył się o dwie nowe drużyny. To IWO SKRAW Team oraz Orlikowa Ekipa, które wyłoniły się z jednego zespołu. Inni uczestnicy to stali goście rozgrywek. Są i PUB Sąsiedzi, AKS Stokrotki czy Metrotest. System rywalizacji opiera się na klasycznej lidze, w której każda drużyna zagra z każdą dwa spotkania. W fazie finałowej najlepsza piątka ligi będzie między sobą grać o główne trofeum, a pozostali powalczą o miejsca 6-11.

Na starcie zmierzyły się ze sobą akurat IWO SKRAW i Orlikowa Ekipa. Nominalni gospodarze rozstrzygnęli zawody na swoją korzyść, wygrywając 3:1. Efektowny początek zanotowali gracze El-Składu, którzy wygrali 3 z 4 pojedynków i są aktualnym liderem. Faworyci z Metrotestu rozegrali dotychczas dwa spotkania i zdobyli komplet punktów. Na przeciwległym biegunie jest PBG Jankowiak Baltic Sun, który zanotował komplet porażek i ma dotychczas najbardziej dziurawą defensywę. Jest to dopiero początek sezonu i każda z ekip ma szansę na awans w ligowej hierarchii. Terminarz, tabela i szczegóły rozgrywek dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.